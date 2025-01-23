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加州洛杉磯以北爆新野火 都會區2大火勢漸獲控制

中央社／ 加州卡斯泰克22日綜合外電報導
圖為加州野火。美聯社
圖為加州野火。美聯社

美國加州有關當局指出，洛杉磯以北約80公里處爆出的野火正迅速蔓延，面積來到20平方公里；另一方面，肆虐都會區超過2星期的兩大野火則逐步獲得控制。

路透社報導，洛杉磯郡卡斯泰克湖（Castaic Lake）地區的「休斯大火」（Hughes Fire）迫使當局發布撤離令，並示警「有立即威脅性命」之虞；同時，南加州（Southern California）在強勁乾風影響下，依舊處於極端大火風險的「紅旗警告」（red-flag warning）之中。

根據洛杉磯郡官員說法，約1.9萬人，也就是相當於整個卡斯泰克鄰里的人口，都接獲強制撤離令。另有1.6萬人接獲撤離警告。

洛杉磯郡當局、加州當局和美國農業部林務署表示旗下消防人員已出動。安吉利斯國家森林（AngelesNational Forest）表示，聖蓋博山（San GabrielMountains）占地2800平方公里的園區已閉園，暫不對外開放。

加州公路警察（California Highway Patrol）表示，鑒於大火導致能見度降低，已關閉州際5號公路（I-5）這條南北交通要道靠近大火的路段。

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，雖爆發新的野火，但肆虐洛杉磯的兩大致命野火已進一步獲得控制。

洛杉磯以東的「伊頓大火」（Eaton Fire）在燒毀57平方公里土地後，目前91%火勢獲得控制；洛杉磯以西的「斷崖大火」（Palisades Fire）焚燒了95平方公里的土地之後，68%火勢獲得控制。

加州森林防火廳說，這兩處大火自本月7日爆發以來，已燒掉約一整個華府大小的土地，奪走28條人命，並破壞或摧毀近1.6萬個結構，且一度讓18萬人撤離家園。

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