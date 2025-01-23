中獎秒被搶！83歲婆婆爽領獎金遭暴力搶劫 影片瘋傳男匪下場曝光

買彩票中獎當然是好運氣，但美國1名八旬婦人在中獎後不幸遭搶劫！該名老婦剛領取彩票獎金，正開心走出店舖之際，慘遭1名男子暴力搶劫，不但被推倒在地無力反抗，雖然店舖經理追出相助，但最終還眼睜睜地看著獎金被搶走。幸整個搶搶過程都被店外的監控鏡頭拍下，警方最終鎖定疑犯，並將其拘捕。

警方指疑犯搶走大約200美金（約新台幣6,537元），不過並未透露事主所中的獎金總額。而遇劫老婦送院治理後幸無大礙，翌日更重返相關商店買彩票。

領取獎金後走出彩票店即被搶劫

綜合外媒報道，事發於1月15日上午8時許，美國佛羅裡達州83歲婦人夢露（Ruth Monroe）買彩票中了獎，便驅車前往某加油站商店領取獎金，詎料卻在店外遭1名男子暴力襲擊及搶劫，男子得手後逃去。

橘郡警長辦公室翻查店外監控影片後，確認嫌疑人為弗勒里（Diego Stalin Tavarez Fleury），並於16日清晨5時在社交平台釋出相關影片，希望民眾提供線索。

匪徒勒著婆婆再伸手搶錢

從影片可見，夢露手持獎金步出店外，然後走向她的私家車，當時穿紅衣的疑犯弗勒里尾隨其後，在她打開車門時，疑犯快步衝上前，同時伸手想搶去她手中的錢。夢露側身躲開，然後將錢護在懷中，當場與弗勒里對峙。這時店舖男經理察覺異樣走近查看，弗勒里一度嚇得後退一步，但在夢露準備重新上車時，弗勒里快速衝向她，以雙臂從後勒著夢露，並且伸手搶錢，男經理趕緊追上，並用力將弗勒里拉開。

店舖男經理試圖阻止疑犯

遭搶劫期間，夢露被弗勒里強行拉扯摔到地上，而弗勒里仍拉著她的左手拖曳並搶走現金，得手後仍想衝向倒地的夢露。男經理則死死地拉著弗勒里，不讓他繼續襲擊夢露，2人糾纏扭打。弗勒里之後轉身猛然推開經理，然後急速逃跑，男經理曾緊追，但終被對方逃脫。

居民舉報疑犯行終 警方逮人

有居民其後向警方舉報弗勒里的行蹤，而警方亦成功將他緝拿歸案，並已發出逮捕令，罪名包括搶劫和毆打65歲或以上的人。治安官發言人又指，疑犯搶走大約200美金（約新台幣6,537元），不過並未透露夢露所中的獎金總額。

遇劫老婦翌日重臨買彩票

萬幸的是，夢露所受傷勢不重，而她在被搶劫的翌日更重返相關商店購買彩票，又憶述事件指疑犯露出凶相，似乎已準備好揮拳攻擊。店員則指夢露是多年熟客，她又認出疑犯常在店外出沒，並指對方是個「惹麻煩的人」，雖不進該店買彩票，但每天無所事事地在店外遊蕩。

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文章授權轉載自《香港01》