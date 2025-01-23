美71歲老婦參與國會暴動自認有罪 拒絕川普赦免
美國總統川普上任後赦免了2021年國會山莊暴動案參與者，但參與其中的71歲老婦韓普希爾（Pamela Hemphill）告訴BBC，她拒絕川普的赦免，並稱「我們那天做錯了」。
韓普希爾已經認罪，並已入獄服刑60天。她告訴英國廣播公司（BBC），不應該赦免2021年1月6日國會山莊暴動案參與者。
她指出：「接受赦免只會侮辱國會警察、法治，當然也侮辱了我們的國家」、「我之所以認罪，是因為我有罪，而且接受赦免也會助長他們的情感操縱和虛假陳述。」
韓普希爾曾被社群媒體用戶稱為「Maga奶奶」（Maga granny），Maga為川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的縮寫。
但韓普希爾如今表示，她認為川普政府試圖「篡改歷史，而我不希望成為其中一部分」。
根據「紐約時報」（The New York Times），韓普希爾現年71歲，來自愛達荷州波伊西（Boise）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言