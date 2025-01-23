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美71歲老婦參與國會暴動自認有罪 拒絕川普赦免

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普上任後赦免了2021年國會山莊暴動案參與者，但參與其中的71歲老婦韓普希爾（Pamela Hemphill）告訴BBC，她拒絕川普的赦免，並稱「我們那天做錯了」。

韓普希爾已經認罪，並已入獄服刑60天。她告訴英國廣播公司（BBC），不應該赦免2021年1月6日國會山莊暴動案參與者。

她指出：「接受赦免只會侮辱國會警察、法治，當然也侮辱了我們的國家」、「我之所以認罪，是因為我有罪，而且接受赦免也會助長他們的情感操縱和虛假陳述。」

韓普希爾曾被社群媒體用戶稱為「Maga奶奶」（Maga granny），Maga為川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的縮寫。

但韓普希爾如今表示，她認為川普政府試圖「篡改歷史，而我不希望成為其中一部分」。

根據「紐約時報」（The New York Times），韓普希爾現年71歲，來自愛達荷州波伊西（Boise）。

川普 紐約時報 美國

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