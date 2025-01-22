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美新國務卿魯比歐：尋求可持續的烏克蘭和平 避免戰爭2至4年內再開打

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐21日在華府的國務院會見印度、澳洲和日本三國外長。路透
美國國務卿魯比歐21日在華府的國務院會見印度、澳洲和日本三國外長。路透

美國國務卿魯比歐21日首度以新身分接受媒體專訪表示，川普政府正致力在烏克蘭實現可持續的和平，以免對俄羅斯戰爭在2到4年內重新開打。

基輔獨立報轉述，魯比歐作客CBS早晨節目時表示，「我們將致力於以一種可持續的方式，讓這場戰爭結束，意味我們並非只希望衝突結束，然後在將來2年、3年或4年內重新開始」。

魯比歐說，「我們希望帶來穩定」。

川普誓言要將俄烏雙方帶到談判桌，結束這場接近三年的戰爭。儘管魯比歐多次表示雙方都必須做出讓步，但如何實現目標，他並未說明細節。

魯比歐告訴CBS早晨主播，「這是一場僵局，這是一場俄羅斯挑起的戰爭，但現在是一場僵局，一場曠日持久的血腥衝突」，並指這場戰爭對俄烏雙方都具有「極大的破壞性」。

魯比歐也表示，烏克蘭「為了所有能源基礎設施、人民、失去的生命、數百萬不得不離開祖國住在海外的烏克蘭人付出最大代價」。

自2024年的競選活動以來，川普就一再宣稱，如果他在任，俄羅斯就不會入侵烏克蘭，並承諾在上任24小時內促成停火，但他與團隊此後改變措辭，承認解決這場戰爭的複雜性。

當主播問到24小時的說法時，魯比歐迴避表示意見，僅稱結束戰爭將是「優先事項」和「美國政策」。

俄羅斯 戰爭 烏克蘭

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