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川普延後TikTok禁令75天 美國卻出現亂象「刪了就回不去」

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美國總統川普上任首日簽署行政命令，延後對「字節跳動」旗下TikTok的禁令。圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型，出現在TikTok的公司標誌前。路透社
美國總統川普上任首日簽署行政命令，延後對「字節跳動」旗下TikTok的禁令。圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型，出現在TikTok的公司標誌前。路透社

(德國之聲中文網)三天前，TikTok美國下架後又迅速恢復服務，但一些已刪除了該應用的用戶，卻發現在應用商店TikTok依舊無法重新下載。而另一些趁火打劫的人，在eBay上出售預裝了該應用的設備，售價高達50000美元（約新台幣164萬元）。周二晚，200多部預裝了TikTok的iPhone和Android手機在網站上待售。

TikTok仍無法通過蘋果谷歌應用商店下載，原因是這兩個科技巨頭陷入了法律窘境。美國總統川普周一簽署了一項行政命令，對TikTok禁令開始執行的日子延後75天，但圍繞禁令的合法性仍不明確。

儘管川普承諾，在期限內運營不會對TikTok及其合作伙伴處以巨額罰款，但應用在商店尚未重新上架商店。字節跳動旗下的其他應用程序，如Lemon8和CapCut，也同樣無法下載。

誰將在美國接盤TikTok？

目前，TikTok繼續尋找潛在收購者。川普周二表示，如果特斯拉CEO馬斯克有意購買TikTok，他對此持開放態度。

與此同時，美國眾議院中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）與企業家奧利里（Kevin O'Leary）和麥考特（Frank McCourt）就出售TikTok問題進行了會面，其中，億萬富翁麥考特擁有的「自由計劃」（Project Liberty）財團已正式提出收購TikTok的報價，估值約為200億美元，不包括算法。奧利裡本月早些時候加入了這一計劃。

奧利里周二接受CNBC採訪時表示，他對TikTok的交易感興趣，但現行法律下無法完成此類交易。

「那個50%/50%的交易，我很願意和川普合作，其他潛在買家也應如此，但問題是這些想法與最高法院的裁決有些不一致。」這位投資者對CNBC說道。

谷歌和蘋果在等待額外的法律保護？

一些用戶對事件的不斷反轉感到疑惑，尤其看到川普深度介入相關談判，並可能將TikTok最終出售給科技巨頭的政治盟友，他們決定放棄使用TikTok。

TikTok用戶諾曼（Nicole Norman）在Meta寫道，「我不想成為這個地獄場景中的棋子。我並不是說這會對TikTok產生什麼影響，但對我來說會有所不同。」「我不會再回到 TikTok。」

不過，也有用戶迫切希望TikTok能恢復下載，但只要蘋果和谷歌不將其重新上架，這便是空談。

「我每天都在檢查。」29歲的旅行內容創作者斯科特（Lauren Scott）說道。她目前在巴西，通過一些Facebook群組得知在海外的美國人可以重新下載TikTok，但事實並非如此，而這讓她陷入困境。

分析人士認為，谷歌和蘋果延遲上架TikTok可能是在等待額外的法律保護。

蘋果應用商店的提示訊息顯示，「TikTok和其他字節跳動應用程序在您所在的國家或地區不可用。」谷歌應用商店顯示：「由於美國當前的法律要求，此應用程序的下載已暫停。」

一些用戶嘗試多步流程，比如更改手機上的位置設置，以試圖下載應用。

「真的希望TikTok能盡快回到應用商店，我不想為了恢復它去用那些VPN方法。」TikTok用戶納德（Lauren Nader）在Threads上說道。

谷歌、蘋果和TikTok均未對此作出回應。

不賣就禁法律出台

2024年，美國因擔憂國家安全通過了一項最終得到美國最高法院支持的法律，要求字節跳動出售TikTok，否則將面臨禁令，這就是「不賣就禁法律」。至今，美國兩黨的許多議員仍希望字節跳動出售TikTok。

川普提議，美國方面可以持有TikTok美國業務的一半股份，以換取允許應用繼續運營的條件，並同時警告，如果北京不批准交易，他可能對中國大陸徵收關稅。

中國大陸外交部發言人周一暗示願意接受保持TikTok在美運營的交易，稱對於企業的運營和收購這一類的行為，中方認為應當根據市場的原則，由企業自主決定。但該發言人也表示，如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。

TikTok周日在歡迎用戶回歸時表示：「感謝您的耐心與支持。多虧川普總統的努力，TikTok重返美國！」

不過，仍在使用TikTok的一些用戶，感到自應用恢復上線後，其算法似乎「有些不同」。他們對未來新架構下的TikiTok命運感到擔憂。更有一些人直接告別，TikTok 用戶薩姆森（Janel Samson）在 Threads上寫道，「我在今天早上『回來』之後注銷了我的帳號。我不想再為他製造的混亂買單。」

（路透社等）

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本文章由德國之聲授權提供】

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