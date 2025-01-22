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X光發現病人身體裡都是白點 醫生一看傻眼：全是蟲卵

聯合新聞網／ 綜合報導
沒有煮熟的豬肉裡可能會有寄生蟲。示意圖／ingimage
沒有煮熟的豬肉裡可能會有寄生蟲。示意圖／ingimage

美國佛州一名急診室醫生近期分享了一個病例。病人因為跌倒後臀部疼痛到醫院檢查，想不到X光一拍卻發現體內滿滿的都是白色點點痕跡。原來病人感染豬肉絛蟲（Taenia solium），那些一個個的白點都是鈣化的絛蟲卵，讓人看了直起雞皮疙瘩。

ODDITYCENTRAL報導，急診室醫生加利（Sam Ghali）負責在急診的放射室工作。他在1月17日分享一部影片，說這是他看過「最瘋狂的X光片」 。X光片中病人的下半身充滿了一點一點的白色痕跡，而那些全都是已經鈣化的絛蟲卵。

這種疾病叫做囊蟲病（Cysticercosis），是豬肉絛蟲（Taenia solium）的幼體（囊尾幼蟲）寄生在人體組織所引發的感染。病人可能幾乎沒有症狀，或是症狀很輕，病例通常發生在拉丁美洲、印度、東南亞等較貧困或發展中的國家。

人類食用未煮熟的豬肉後，絛蟲的幼蟲便會寄生在人體的大腦、皮下肌肉組織或脊髓等部位。這些幼蟲可能發展成成蟲，寄生在人體腸道、藉由人類糞便中的蟲卵汙染環境。由於蟲卵可以在一般環境中存活數天至數月，這段時間便可能再傳播到其他動物身上。

雖然病人體內白點顯示這些幼蟲已經鈣化死亡，但加利想藉此提醒民眾，應避免生吃豬肉、牛肉或受汙染的蔬菜、水源。食用豬肉時一定要確保煮熟，才能殺滅所有寄生蟲。處理生肉、熟肉的刀具和砧板要分開使用，如廁後或進食前也一定要加強洗手。

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