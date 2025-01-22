女宣稱被男子毆打性侵 開庭後坦承「對方長得怪」這才誣告

美國賓州一名20歲女子，只因覺得一名男子「長得很奇怪」，竟然捏造故事，宣稱自己遭對方襲擊和性侵。男子因此被關進大牢，服了冤獄一個月。幸好後來在警方調查之下，發現證據和女子描述不符，女子才坦承是自己捏造了整起事件經過。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，20歲的烏魯莫娃（Anjela Borisova Urumova）向警方報案，宣稱自己在2024年4月16日遭一名男子襲擊。烏魯莫娃繪聲繪影地描述，說男子在超市的停車場從背後襲擊她，強脫她的褲子性侵她，由於過程太過粗暴，還導致她臉部瘀青。

烏魯莫娃甚至告訴警方，41歲的皮爾森（Daniel Pierson）就是襲擊她的人。然而，警方在調查的過程中，卻覺得疑點重重。負責審理此案的巴克斯郡（Bucks County）地方檢察官辦公室指出，警方調閱了停車場周邊的監視器，也分析了烏魯莫娃的手機資料，都發現她的描述與實際情況不符。檢方也發現，烏魯莫娃臉上的傷，其實是她奶奶因失智把東西丟向她，才會導致她的嘴唇有傷。

烏魯莫娃眼見紙包不住火，只好坦承，其實她只是覺得皮爾森看起來「很奇怪」，加上她覺得對方開的那輛車很可疑，所以才故意誣賴他。皮爾森因烏魯莫娃誣告而入獄服刑了31天，直到真相大白才終於被釋放出來。

烏魯莫娃被指控多項罪名，並於近日認罪。她的罪名包含報假案、捏造物證、提供虛假證詞等。她將於3月21日接受審判，最高可能會被判處17年有期徒刑。