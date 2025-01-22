快訊

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

中職／悍將挖李珠珢像簽自由球員 韓網友：台灣是啦啦隊MLB？

聽新聞
0:00 / 0:00

女宣稱被男子毆打性侵 開庭後坦承「對方長得怪」這才誣告

聯合新聞網／ 綜合報導
烏魯莫娃誣告男子襲擊、綁架和性侵，只因覺得對方「長得怪」。示意圖，非當事人。圖／ingimage
烏魯莫娃誣告男子襲擊、綁架和性侵，只因覺得對方「長得怪」。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國賓州一名20歲女子，只因覺得一名男子「長得很奇怪」，竟然捏造故事，宣稱自己遭對方襲擊和性侵。男子因此被關進大牢，服了冤獄一個月。幸好後來在警方調查之下，發現證據和女子描述不符，女子才坦承是自己捏造了整起事件經過。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，20歲的烏魯莫娃（Anjela Borisova Urumova）向警方報案，宣稱自己在2024年4月16日遭一名男子襲擊。烏魯莫娃繪聲繪影地描述，說男子在超市的停車場從背後襲擊她，強脫她的褲子性侵她，由於過程太過粗暴，還導致她臉部瘀青。

烏魯莫娃甚至告訴警方，41歲的皮爾森（Daniel Pierson）就是襲擊她的人。然而，警方在調查的過程中，卻覺得疑點重重。負責審理此案的巴克斯郡（Bucks County）地方檢察官辦公室指出，警方調閱了停車場周邊的監視器，也分析了烏魯莫娃的手機資料，都發現她的描述與實際情況不符。檢方也發現，烏魯莫娃臉上的傷，其實是她奶奶因失智把東西丟向她，才會導致她的嘴唇有傷。

烏魯莫娃眼見紙包不住火，只好坦承，其實她只是覺得皮爾森看起來「很奇怪」，加上她覺得對方開的那輛車很可疑，所以才故意誣賴他。皮爾森因烏魯莫娃誣告而入獄服刑了31天，直到真相大白才終於被釋放出來。

烏魯莫娃被指控多項罪名，並於近日認罪。她的罪名包含報假案、捏造物證、提供虛假證詞等。她將於3月21日接受審判，最高可能會被判處17年有期徒刑。

性侵 美國

延伸閱讀

48歲才生女兒根本追不動 英國媽淚嘆「這些原因」讓她真的很後悔

身高不到120公分 侏儒症模特兒嘆：常被誤認是男友的女兒

為2030世足賽做準備 摩洛哥將對300萬隻流浪狗「大屠殺」

真的腰瘦…美27歲跨性別女「切6根肋骨瘦身」 還打算製肋骨皇冠

相關新聞

女宣稱被男子毆打性侵 開庭後坦承「對方長得怪」這才誣告

美國賓州一名20歲女子，只因覺得一名男子「長得很奇怪」，竟然捏造故事，宣稱自己遭對方襲擊和性侵。男子因此被關進大牢，服了冤獄一個月。幸好後來在警方調查之下，發現證據和女子描述不符，女子才坦承是自己捏造了整起事件經過。

洛杉磯野火警示 專家：資產全押注房產不是好主意

暖化已經無法逆轉，一次颱風或失控野火，就會瞬間摧毀一生打拚的資產。

美國18州 狀告川普取消出生公民權行政令

美國18個州的州檢察長21日對川普總統20日簽署的結束出生公民權行政令提告。他們稱，川普的行政令違反了第14條憲法修正案...

雨季變得不像雨季 南加今冬降雨量逼近最低紀錄

國家氣象局(NWS)觀測，南加州正在經歷一個被描述為「極度乾旱的雨季」，大部分地區的降雨量創下或接近歷史最低紀錄，導致雨...

美民眾盼川普解決移民、穩經濟

美國總統川普廿日就任，赴華府參加就職典禮的美國民眾普遍對未來表示樂觀，認為川普應該首要關心國內議題，為民眾謀福利。

面談取消 赴美無證移民痛哭

美國總統川普廿日上任，簽署數項與移民相關法案，包括取消非法移民在美國出生子女的公民權、終止邊境地帶「抓了又放」的寬鬆措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。