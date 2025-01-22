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洛杉磯野火毀家園 無保險居民面臨雙重打擊

中央社／ 馬利布21日綜合外電報導

大規模野火席捲美國第2大城市洛杉磯，造成20多人死亡、摧毀1.2萬棟房屋，許多當地民眾正身陷沒了房屋，也沒有保險可賠的雙重打擊。

法新社報導，過去數年當中，加州有數以萬計民眾被迫生活在缺乏保險保障的處境裡，他們不是保單被保險公司取消，就是保費貴到無法負擔，而哈里森（Sebastian Harrison）就是其中之一。

59歲的哈里森過去曾擔任演員，他住在馬利布（Malibu）和野火重災區太平洋斷崖（PacificPalisades）之間一個俯瞰平洋的山坡地上，他告訴法新社：「我知道這樣很冒險，但我別無選擇。」

哈里森說，他的房屋保費2010年每年已達8000美元，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後更飆至4萬美元，他認定自己根本買不起，「並不是因為我選擇買輛豪車，才不買保險，只是因為養活我自己和我家人更重要」。

對於哈里森來說，失去這個住了14年的家已是一大心理壓力，在得知州政府及聯邦政府不提供任何經濟援助後更是雪上加霜，他已失去一切，但仍得繼續償還房貸。

在加州，為房產投保的難度愈來愈高。儘管當地法律禁止保險公司不公平地提高保費，但由於該地區人口密集區域時常傳出毀滅性野火災情，這些立意良善的法律已和日益增長的氣候變遷風險發生衝突。

隨著災損增加，以及勞工、建材價格飆升使得維修成本攀升，保險公司在理賠金額不斷增加的情況下，紛紛退出加州市場，拋棄現有保戶並拒絕核發新保單。

即使是州政府授權的「加州公平計畫」（CaliforniaFAIR Plan）也可能面臨困境，這項方案主要為那些被私人保險市場拒之門外的民眾提供基本保障。

加州公平計畫自1968年設立，由所有在加州設點的保險公司資助，作為取得經營執照的條件之一。

不過，由於目前仰賴這項計畫的人數暴增，現有2億美元儲備金與其負債相比已顯得微不足道。

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