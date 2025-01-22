台積電ADR大漲3.4% 較台北交易溢價高達27.9%
台積電ADR周二（22日）大漲3.4%，收在218.70美元，較台北交易溢價27.9%。
道瓊工業指數周二大漲537點，川普重返白宮並未立即宣布關稅，激勵美股上漲。
美股三大指數上漲至少0.6%，道瓊工業指數領軍大漲1.2%，收在44,025.81點；標普500指數上漲0.9%至 6,049.24點，那斯達克綜合指數上漲0.6%，收在19,756.78點。
輝達（NVIDIA）上漲2.3%，帶動費城半導體指數上漲1.3%。
台灣加權股價指數昨天上漲33.19點，收在23,300.01點。台積電（2330）平盤收在1,120.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 179.48 +4.18 172.00 4.35
中華電 CHT 124.33 +0.37 123.50 0.67
台積電 TSM 1,432.57 +3.40 1,120.00 27.91
聯電 UMC 39.50 -3.98 42.95 -8.04
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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