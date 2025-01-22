美民眾盼川普解決移民、穩經濟

美國總統川普廿日就任，赴華府參加就職典禮的美國民眾普遍對未來表示樂觀，認為川普應該首要關心國內議題，為民眾謀福利。

為防嚴寒低溫，川普就職典禮移入室內舉行，讓不少傳統觀禮活動因此取消，不過川普也開放華府第一資本體育館供民眾收看典禮轉播。

第一資本體育館周邊廿日因此擠進大批民眾，讓現場搖身一變成慶祝川普上任的非正式嘉年華會，到處可見「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的紅色帽子。

民眾普遍對川普就職感到興奮。「過去四年實在是太糟糕了！」來自德州的安德魯說，「從汽油、雞蛋到牛奶，什麼都貴，物價至少成長一倍」。

安德魯認為，「如果川普能夠完成他所承諾的一半就夠了，他就會是一位偉大的總統。」安德魯說，這些承諾包括縮減政府開銷、解決通膨、移民等問題。

來自英國在美國工作的派翠克說，只要川普專注解決移民問題，同時穩住經濟，就會繼續支持他。同樣來自德州的史黛西與她亞利桑納州的朋友一同來到華府慶祝川普就職。史黛西說，過去四年因移民無法感到安全，「陌生人來到我們的國家令我感到恐懼」；史黛西說，只要川普言出必行，控制好邊境問題，一直把美國人當作優先，「我們就在朝對的方向前進」。