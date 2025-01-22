面談取消 赴美無證移民痛哭

美國總統川普廿日上任，簽署數項與移民相關法案，包括取消非法移民在美國出生子女的公民權、終止邊境地帶「抓了又放」的寬鬆措施、恢復移民「留在墨西哥」等待審查政策、難民重新安置計畫暫停至少四個月。

川普的行政命令指出，美國公民權是無價的禮物，儘管美國憲法第十四修正案規定，所有於美國出生或歸化美國並受其管轄者，皆為美國公民，但行政命令認為，修正案中並未將公民權擴及所有在美國出生的人。

這項命令指出，美國將不再給予兩種人美國公民身分，一是出生時母親在美國非法居留而父親不是美國公民或合法永久居民；二是出生時母親在美國合法臨時居留但父親不是美國公民或合法永久居民。

川普上任後立即關閉專為無證移民設計的預約應用程式，許多等待面談的無證移民廿日痛哭失聲。（路透）

這項命令將在公布卅天之後生效。專家則說，這項命令恐牴觸憲法第十四修正案，勢必面臨移民及人權團體的訴訟挑戰。

另外，川普上任後，提供給無證移民預約面談和聽證的應用程式「CBP One」也立即停用，許多已經排到預約面談的無證移民痛哭哀號，求助無門。

拜登政府對尋求政治庇護的無證客透過聯邦政府核准後，手機下載CBP One程式，可尋求辦理庇護。但在川普廿日宣誓就職幾分鐘後，這項應用程式就被關閉，預約也取消。

川普上台後還宣布邊境地區進入緊急狀態，國防部便可以在邊境附近派駐軍隊，國民兵也將駐紮邊境。

川普第一任執政期間便曾表示要停止「抓了又放」措施，卻礙於移民和海關執法局拘留中心容量有限，非法入境者依然獲得釋放。

另外，川普第一任期間推出「留在墨西哥」政策，抵達美墨邊境的庇護申請者必須回到墨西哥等候美國移民法院審核結果。川普新政府是否針對恢復政策與墨西哥取得協議，白宮官員並未說明。

川普發布行政命令還包括加快在美墨邊境築牆、難民重新安置計畫暫停至少四個月，把中南美洲黑幫列為外國恐怖組織等。

白宮官員同時表示，某些與無證移民嫌犯有關的犯罪案件，新政府打算求處死刑。官員說，川普行政命令要求司法部長對謀殺警察、犯下殺人罪的非法移民求處死刑。