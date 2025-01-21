快訊

政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

聽新聞
0:00 / 0:00

美國務卿魯比歐籲俄烏「付出點什麼」以終結雙方衝突

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿魯比歐；攝於15日。法新社
美國國務卿魯比歐；攝於15日。法新社

美國新任國務卿魯比歐21日接受美國國家廣播公司（NBC）新聞網訪問時，呼籲俄羅斯和烏克蘭雙方均「付出點什麼」來終結俄烏衝突。

魯比歐說，美國總統川普在競選期間已說希望人命不再流失、戰禍告終，這符合各方的利益，「這會很簡單嗎？這會很複雜嗎？當然，因為各方都需要付出點什麼」。

美國有線電視新聞網（CNN）說，川普新政府已擺明美國正改變對烏克蘭的策略。

被問到若俄國持續掌控烏克蘭領土卻不用承擔後果，會對外界釋出何種訊息？魯比歐說，俄國已面臨若干後果，包括受到制裁、通貨膨脹和人命損失等。

魯比歐說，烏克蘭也已面臨可怕後果。他承認烏國受到俄國所害，但表示「最終，現實是我們現在面臨的是場僵局，一場曠日廢時的衝突和僵局，烏克蘭承受巨大損害」。

另外，對川普赦免2021年1月6日國會山莊暴動案被告，曾任聯邦參議員的魯比歐拒絕對「國內政治爭論」置評。魯比歐說，新政府就任當天花點時間檢視TikTok潛在禁令等議題，是合理舉措。

川普 烏克蘭 美國

延伸閱讀

四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國大陸關注

川普就職演說強調石油 台學者：帶回製造業與傳統

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

川普就職演說對陸態度溫和 卻簽署多項涉中行政命令

相關新聞

美國務卿魯比歐籲俄烏「付出點什麼」以終結雙方衝突

美國新任國務卿魯比歐21日接受美國國家廣播公司（NBC）新聞網訪問時，呼籲俄羅斯和烏克蘭雙方均「付出點什麼」來終結俄烏衝...

罕見冬季風暴襲美國南部！近600航班被迫取消 紐約12郡進入緊急狀態

北極寒流讓美國東部陷入急凍，美國灣北部沿岸數以百萬計民眾今天準備迎接罕見的冬季風暴，預計美國南部地區將下起大雪、雨夾雪和...

加拿大邊界以南佛蒙特州公路爆槍擊 美國邊境巡邏隊1殉職

美國有關當局表示，加拿大邊界以南的佛蒙特州北部1條公路今天發生槍擊事件，造成美國邊境巡邏隊1名人員殉職，犯嫌1死1傷

拜登離職前夕支持度降到低點 自評太少「搞政治」

拜登總統四年前上任初期支持度良好，而到了離職前夕卻降到低點。拜登表示需要時間才能體現他的政績影響，「種下的種子會在未來幾...

【重磅快評】TikTok難民湧入小紅書 但川普仍是最後贏家

「不賣就禁」讓TikTok（抖音海外版）從上周六晚間到周日中午在美國短暫關閉，美國1.7億用戶哀鴻遍野，大量「TikTo...

勞資協商卡關！ 美國好市多工會勞工最快2月發動罷工

量販店巨擘好市多（Costco）的美國工會成員已授權發動罷工，因為現行的勞資集體協議即將在1月31日到期，但雙方協商陷入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。