加拿大邊界以南佛蒙特州公路爆槍擊 美國邊境巡邏隊1殉職
美國有關當局表示，加拿大邊界以南的佛蒙特州北部1條公路今天發生槍擊事件，造成美國邊境巡邏隊1名人員殉職，犯嫌1死1傷。
美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部（Department of Homeland Security）代理部長賀夫曼（Benjamine Huffman）證實這起死亡案件。
FBI在聲明中說，這起槍擊發生在加拿大邊界南方約32公里的柯芬特里（Coventry）91號州際公路（Interstate 91），除了這位殉職的邊境巡邏隊人員外，還有1名犯嫌身亡，另1名犯嫌受傷後被拘留。
FBI表示，目前情勢對大眾已無威脅。
賀夫曼說，這名邊境巡邏隊人員是「在執行勤務時」喪生。殉職人員的身分尚未公開，僅知為美國邊境巡邏隊的斯萬頓區（Swanton Sector）派員。斯萬頓區涵蓋佛蒙特州以及紐約州和新罕布什爾州部分地區。
聯邦有關當局未提供進一步細節，僅說有消息時會再公布。
事發後，91號州際公路有部分雙向封閉約2小時。北上車道於下午5時後開放。除了聯邦有關當局外，佛蒙特州警方也同步進行調查。聯邦調查局則由位於紐約州阿爾巴尼（ Albany）的辦公室回應。
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