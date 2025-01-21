勞資協商卡關！ 美國好市多工會勞工最快2月發動罷工

量販店巨擘好市多（Costco）的美國工會成員已授權發動罷工，因為現行的勞資集體協議即將在1月31日到期，但雙方協商陷入僵局。

代表1.8萬名好市多僱員的好市多卡車駕駛工會（Costco Teamsters）表示，85%的成員表決批准發動罷工，以回應工會聲稱的資方拒絕提出公平合約提議。不過，該工會的成員只占好市多21.9萬名員工的8%左右。

工會主管歐布萊恩（Sean O'Brien）表示，「我們從第一天開始就已告知好市多，如果沒有歷史性且領先產業的協議，我們的成員在1月31日之後就不會上工」。

工會表示，好市多已拒絕之前關於年功薪資、付費家庭假、喪假政策及病假等議題的提案，將再與好市多協商一周。工會上周已在聖地牙哥、長堤及紐約等據點進行罷工練習，以籌備相關事宜。

若工會發動罷工，罷工可能阻礙好市多的日常營運，該公司在五個州的56家門市可能受影響，並將衝擊公眾對這家知名零售商的信心，因為該公司以善待員工為人所知，最近也捍衛其多元包容計畫。