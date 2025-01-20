紐時：一椿不尋常的商業交易 Tiktok竭力奉承 川普稱「體驗不錯」

紐約時報報導，TikTok在19日凌晨關閉服務時，為使用者加註了一則政治性通知：「我們很幸運，川普總統已表示他上任後會與我們合作找解方，以恢復TikTok服務」。

精確說來，川普當時還是候任總統，不是總統。TikTok在全美可能擁有超過1億7000萬信眾，但上述通知只對其中一個人說話。對於川普這個聲稱 「我一個人就能解決」的人來說，這句話的奉承效果顯而易見，而TikTok這則赤裸裸的政治訴求，產生了立竿見影的效果，少有其他企業訴求可堪比擬。

到了19日上午，川普宣布他的確會解決TikTok問題：「我將在20日發布行政命令，延長法律禁令生效前的時間，這樣我們就可達成協議，保護我們的國家安全」。

紐時說，川普以最模糊的字眼描述他的最新想法：將TikTok重組成一家持股比例各50%的 「合資企業」，由TikTok的中國母公司「字節跳動」和某種美國實體共同擁有。這想法表面上很吸引人，但不確定是否符合拜登總統簽署且經國會通過的法律規定，現行規定是，除非TikTok公司和演算法都由美國人控制，否則禁止使用TikTok。同時，也不確定這能否解決TikTok演算法帶來的國安問題。TikTok演算法是由中方編寫，會監控使用者的選擇，並挑選下一個顯示給使用者的內容。

但TikTok的手腕令人印象深刻。這家公司透過關閉應用程式，向忠實用戶展示了沒有TikTok的日子會是什麼樣。短短幾小時內，它製造了一場僵局，讓川普在19日下午前往華盛頓參加支持者集會途中跳進來解決，至少是暫時解決。

紐時指出，難怪TikTok執行長周受資原本打算出席川普的就職典禮， 周受資在典禮台上有一席之地，他不是唯一在座的高科技公司主管，亞馬遜的貝佐斯、臉書的祖克柏、特斯拉的馬斯克也都準備出席，只不過後來這項典禮因天候嚴寒而移師到室內。

對TikTok來說，川普對此公司的態度反轉，簡直就是奇蹟。19日早上，就在川普宣布暫緩執行TikTok禁令時，即將出任國家安全顧問的沃茲（Michael Waltz）表示，儘管TikTok有許多國安疑慮，但「這是一個很棒的應用程式」。沃茲還說，有信心可以救TikTok且保護美國人的資料，保護他們不受影響，不論是直接出售或設計什麼防火牆 ，「以確保數據在美國本土受到保護」。

紐時說，沃茲似乎在預告川普的策略：想出一個解決方案，滿足法律規定。法律規定從19日起，「散佈、維護或更新外國敵人控制的應用程式」即屬違法。而如果總統認為TikTok「不再受外國對手控制」，尤其是不再由對手設計讓TikTok運作的演算法，則TikTok得以享有豁免權。

川普所謂的各50%的合資公司符合上述定義嗎？不一定。如果字節跳動仍然是TikTok演算法的擁有者和開發者，這套演算法仍是由中國工程師在中國編寫，那麼它幾乎解決不了什麼事。

當初促使這項法律通過的原因是國安隱憂，國會議員擔心TikTok演算法可能被中國政府控制，或中國官員可取得使用者資料或地理位置。當然還有一個潛在憂慮，就是這套演算法可能被暗地設計用來影響美國人在手機上看到的內容。

目前沒有人知道川普所謂的合資企業會是什麼樣。川普的用詞並不精準，因此不清楚這個美國合作夥伴是私人企業還是美國政府。但顯然，川普很高興他與中國的第一次接觸就涉及一筆交易，而當他在19日下午趕到華府第一資本體育館，參加就職前與支持者同樂的「讓美國再次偉大勝利集會」時，他吹噓自己掌握了所有籌碼。

川普當時說，TikTok助他在大選期間在年輕選民中取得不俗的成績，他還宣布：「所以我喜歡TikTok！我有稍微不錯的體驗。你們說呢？」川普指的是用戶體驗。

台下歡聲雷動平息後，川普表示，美國無意支付TikTok 50%股份的款項；字節跳動將交出半家公司，以交換總統批准其營運。川普說：「不管你喜不喜歡TikTok，我們都會賺很多錢。」他完全沒提到國安問題。

果真如此，這至少是一樁不尋常的商業交易，更像是政府出售石油與天然氣開採合約，或是將電磁頻譜賣給電信公司。

但那些都是勢必會改變的細節。當下，川普可沉浸在TikTok 19日下午發出的恢復服務訊息中，那則訊息說：「感謝您的耐心與支持，由於川普總統的努力，TikTok 重回美國！」

就在那一天之中，一切都未真正改變，川普尚未簽署行政命令，各方尚未找到解決國安問題的解方，只有一個想法浮出──TikTok 把所有功勞都歸給了即將上任的川普總統。