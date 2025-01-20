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因應川普關稅...仁寶、英業達擬在美擴產 「這州」為首選地點之一

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
即將就任的川普政府揚言要加徵關稅，台灣筆電代工大廠仁寶和英業達高層表示，可能會拓展美國業務，德州為首選地點之一。路透
即將就任的川普政府揚言要加徵關稅，台灣筆電代工大廠仁寶和英業達高層表示，可能會拓展美國業務，德州為首選地點之一。路透

即將就任的川普政府揚言要加徵關稅，台灣筆電代工大廠仁寶和英業達高層表示，可能會拓展美國業務，德州為首選地點之一。

路透報導，川普20日將重返白宮，他宣稱要對全球進口商品徵收10%關稅，令國際企業和政府感到不安。貿易專家表示，加徵關稅會打亂貿易物流、提高成本、並引發對美國出口商品的報復。

川普還威脅要對墨西哥進口產品徵收25%關稅，由於許多台灣公司已投資於該國製造業，替北美生產從電動車到人工智慧（AI）的零組件，這尤其令幾家台商感到擔憂。

仁寶高層伯納多羅（Anthony Peter Bonadero） 本月在旺年會前向記者表示，已與美國南方數州商討可能的投資案，並觀察川普對墨西哥徵收關稅一事的發展。

他說，德州因為電力成為主要選項之一。三星在德州建立了巨型晶圓廠，造就了許多額外電力和基礎設施。德州是美國唯一自有電網的州，將繼續評估。目前尚未做出決定。

英業達總經理蔡枝安本月也告訴記者，已開始評估在美國的投資地點，德州因毗鄰墨西哥與電力基礎設施，而受到青睞。

但蔡枝安同時表示，今天若真要加徵關稅，不太可能同時在所有地方徵收，須看川普上台後的決定，才能做出相應回應。

川普並說，打算對中國大陸的進口商品加徵60%關稅。台商過去40年在中國投資了數十億美元。台灣經濟部長去年11月表示，政府將協助台商從中國轉移陣地。

緯創持續擴大中國以外的產能，轉至墨西哥、越南、美國德州等地。董事長林憲銘說，相信自家的美國業務，做好充分準備以應付任何變化。

川普 德州 美國

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