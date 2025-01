從親筆信到白宮國旗 那些美國總統交接獨有傳統

美國20日將舉行總統就職典禮迎接川普回鍋。美國總統交接有不少獨有傳統儀式,像卸任者會留信給繼任者、就職前共進午餐,以及卸任者會拿到就職與卸任當天在白宮的國旗等。

● 留給繼任者親筆信

綜合美國有線電視新聞網(CNN)與英國獨立報(The Independent)報導,當代美國總統在就職日當天最具代表性的一項傳統,就是即將卸任者會在橢圓形辦公室的「堅毅書桌」(Resolute desk)留下親筆信,向繼任者傳達祝賀與建言。

這項傳統始於已故的共和黨總統雷根(RonaldReagan)當時在辦公室留下一張親筆字條給接任的老布希(George H.W. Bush)。這些信件內容大多圍繞在2位總統間的感謝與期待日後交流,時而帶有幽默色彩。

當時雷根選一張寫有俗諺「別讓火雞打垮你」(Don't let the turkeys get you down,意指別讓自大的蠢蛋害你敗事)的信紙,信紙上還有一幅火雞坐在象徵共和黨的大象上的卡通圖案。

信中還寫道:「你會有想要使用這種特別信紙的時候,放手去用吧。」

歐巴馬(Barack Obama)2016年則在留給川普的信裡「說教」,談到身為總統有責任維護民主,寫道「我們只是暫居這個職位,這讓我們成為民主機制與諸如法治、權力分立、捍衛平等和公民自由等傳統的守護者,我們的先輩為此而奮鬥並流血犧牲」。

「無論平時在政壇中如何拉扯,我們的責任是讓民主所繫的制度,至少要和我們接手時同樣強韌。」

拜登2021年就任時也按例收到川普的親筆信。當時他向記者說「川普總統寫了封寬仁的信。但因是私人信函,直到我與他講上話前,我都不會公開談論。但內容非常寬厚」一名當時川普高階助理透露信中祈願美國國運昌隆,同時希望新政府能妥善治理國家。

如今川普重返白宮大位,與拜登將再次「主客易位」,如何延續這項傳統、字裡行間又將激發哪些火花,肯定將是茶餘飯後的話題。

● 邀繼任總統同進午餐

財經內幕(Business Insider)報導,即將卸任者除會提供每日國情簡報和國家安全情報給繼任者外,通常也會在就職日上午邀請繼任者到白宮會面。

即將卸任者也會透過出席就職典禮,對新任總統表示支持,並在前往國會大廈參與典禮前共進午餐。

● 白宮幕後團隊如何迎接新任第一家庭

總統就職日當全世界目光都集中在權力交接的盛大儀式上,卻往往忽略有大量工作人員在白宮內忙於協助卸任第一家庭搬離官邸,並為新的第一家庭做好準備。

根據美國國務院管理的網站「連線美國」(ShareAmerica)報導,白宮前後會各有一輛搬家貨車,白宮總管指揮的90人團隊會先將卸任總統一家的物品搬出,並搬入新任總統一家的物品。

「官邸:進入白宮私人世界」(The Residence:Inside the Private World of the White House)一書的作者布勞爾(Kate Andersen Brower)指出,這90人團隊遍及管家到工程師,「所有人當天都是搬運工」。

布勞爾說明,相關準備工作早從黨內初選結束後就會啟動,白宮總管會著手研究可能勝選候選人的個人喜好,從主要候選人家庭的早餐習慣到他們偏好的日用品品牌不一而足。

到就職當天,在卸任與新任總統離開白宮參加就職典禮,到新任總統一家回到白宮準備參加晚上就職舞會之前,白宮團隊只有4至5小時完成搬家作業。

官邸工作人員都要秉持無黨派。曾任前第一夫人蘿拉.布希(Laura Bush)幕僚長的麥布萊德(AnitaMcBride)說,他們不會透露自己在各項選舉投給誰。

麥布萊德指出,官邸的工作人員也有自己的傳統,在白宮東廳(East Room)的告別會上,工作人員會將進入當天及離開當天上午白宮所升的國旗,贈送給離任的第一家庭。