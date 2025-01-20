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川普對中關稅戰 美媒：出口管制與投資限制才是關鍵

中央社／ 紐約19日專電
美國候任總統川普美東時間20日就職。 美聯社
美國候任總統川普美東時間20日就職。 美聯社

美國新任總統川普有意對中國徵收高關稅，美國政治媒體Politico專欄指出，川普打算用高關稅限制中國經濟成長，但關稅僅有短期作用，科技「出口管制」與「對外投資限制」才是關鍵。

即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）對先進晶片、設備與人工智慧技術輸出中國設限，川普（Donald Trump）打算對中國進口貨品徵收高關稅。

政治網站Politico專欄文章認為，關稅是川普意圖限縮中國經濟的武器，但中國業者長期關注的是出口管制與對外投資限制，川普並未說明兩項政策的重要性。

多位與中國有關的政策人士、商業領袖與投資者認為，關稅並非讓中方官員徹夜難眠的政策。開徵關稅是美國近10年主要的經貿手段，但中國業者已強化與第3國連結，減緩衝擊。關稅通常是短期經濟手段，限制對中國的高科技出口與投資項目，才會讓北京更緊張。

發展科技是中國的全球願景，但觀察北京的回應與對策，他們對減緩建立半導體與人工智慧科技實力的科技輸出限制，沒多少規避禁令的選項。

前財政部長鮑爾森（Henry Paulson）幕僚史密斯（Taiya Smith）指出，科技與投資輸出限制被視為中國長期發展目標的威脅，不僅阻礙經濟成長，也是科技自主及成為全球領袖抱負的挑戰。

中國駐美使館則回應，美國限制投資與科技輸出將干擾全球生產與供應鏈，傷害包括美國企業在內全球業者的共同利益。使館發言人劉鵬宇在電郵中指出，任何制裁及壓迫都無法阻止中國發展進步的步調，霸凌和脅迫也不會動搖自主的決心。

川普曾提及美中人工智慧軍備競賽的話題。報導指出，初期跡象來看，雙方仍保持溝通管道。

川普邀請中國國家主席習近平出席就職典禮，北京派遣副主席韓正；川普核心人士特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的中國關係深厚，有可能制止川普身邊的鷹派，候任國務卿盧比歐（Marco Rubio）屬鷹派，長期支持限制對中國科技出口與投資相關法令，任命聽證會中未見放緩立場。

拜登對中國的人工智慧產品輸出禁令曾引起矽谷業者反對，一名不具名業界人士指出，美國製品是否成為市場需求，業者能否對外銷售產品，對經濟與國家安全同等重要，就像硬幣的兩面都必須重視。

投資諮詢公司Seafarer Capital Partners中國研究主管波斯特（Nicholas Borst）表示，近期與中國業者討論，他們視川普選舉期間提出的60%關稅為可預期的最低限度，有關科技的限制將更難處理。

他指出，沒人知道北京的真實想法，但從建立科技自主經濟為核心的中國政策可以瞭解，中方以達成長期經濟目標為主，而非僅顧及短期國內生產毛額（GDP）表現。

川普 美國

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