韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡迎。

至於代表團20日的行程，將由我駐美代表俞大㵢19日下午向代表團做簡報，由韓國瑜拍板。

韓國瑜率跨黨派立委代表團18日抵達紐約；代表團19日走訪我駐紐約台北經濟文化辦事處，並赴曼哈頓中城參觀紐約現代藝術博物館（MoMA），於中午12時許自賓州車站（Pens Station）搭乘火車前往華府。

代表團於19日下午約3時20分抵達華府聯合車站（Union Station），並於3時45分左右抵達下榻飯店國會山莊飯店（Capitol Hill Hotel）。

代表團抵達現場時，已有僑團在飯店前拉布條歡迎，韓國瑜與在場僑胞一一握手後，也贈與他們立法院春聯。

由於嚴寒低溫，川普就職典禮日前宣布移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，我國代表取得邀請函入內觀禮的機率不樂觀。