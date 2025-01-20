出手救TikTok！川普提議合資：美國持有一半

海外版抖音TikTok19日停止在美國的服務，美國總統當選人川普表示，將於周一發布行政命令讓禁令延遲生效，川普也提議，讓美國公司合資，持有TikTok50％的股分。

美國最高法院日前維持海外版抖音TikTok限期1月19日「不賣即禁」的法令，TikTok18日於各大應用程式商店平台下架，用戶也無法再訪問平台內容。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他正詢問各大公司，別讓TikTok停止服務，川普並表示，他預計在周一發布行政命令，延遲TikTok禁令生效，以協議出可以保護國家安全的共識。

川普指出，任何公司協助TikTok在川普做出決定前恢復服務，該行政命令也將免除任何責任。

川普提議合資計畫，讓美國持有50％的TikTok股分，這樣便可拯救TikTok；川普指出，TikTok必須獲得美國的認可。

川普表示，他起初的想法是，美國與現在的持有人或新的持有人合資，讓美國持有50%的擁有權。

美國總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架。

TikTok在去年法案通過後提出上訴，認為該法違反美國憲法所保護的言論自由，不過遭到法院駁回，TikTok最後訴諸最高法院；最高法院並在今年1月10日舉行聽證會，並在日前裁決維持禁令。

川普則在去年由律師代為向最高法院提出法律文件；內容指出，川普反對在此時禁止TikTok在美國營運，並尋求其上任後透過政治方法來解決問題。