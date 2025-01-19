洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

當紐爾（Serena Null）看到火焰席捲她在洛杉磯郊區艾塔迪那（Altadena）的家時，她急著去找她養的貓多米諾（Domino），但多米諾卻從她手中逃掉了。

法新社報導，27歲的紐爾說：「我們從前門就可以看到火勢逼近，由於時間有限，不得不把牠丟下。」

熊熊大火把她婆婆的房子燒成灰燼，第2天在焦黑的瓦礫堆中尋找多米諾毫無所獲之後，紐爾擔心，她再也不會看到她的綠眼睛朋友。

但讓人訝異的是，昨天，她和多米諾團聚了。

紐爾淚流滿面地在非政府組織巴沙迪納人道協會（Pasadena Humane）外告訴法新社：「我鬆了一口氣，很高興牠在這裡。」

「伊頓大火」（Eaton Fire）席捲艾塔迪那，數千人匆忙逃離家園，許多人除了身上的衣服外什麼也沒有留下，多米諾是被帶到中心的數百隻寵物之一。

巴沙迪納人道協會習慣處理危機，但需求暴增史無前例。

協會的麥曼納斯（Kevin McManus）表示：「在此之前，我們從沒有過一天內接收350隻寵物，真的不堪負荷。」

許多寵物是主人送來，主人失去家園，必須為寵物尋找臨時住所，自己則住在旅館或收容所。

但也有一些寵物是救援人員和志工帶來，該中心在官網表示，當收到寵物被丟下的通報時，會「盡快派遣搜救隊前往安全無虞可以進入的地區」。