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TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
短影音平台TikTok提前在18日晚間、禁令生效不到90分鐘前關閉應用程式。圖／取自@cinemichh在X的照片
短影音平台TikTok提前在18日晚間、禁令生效不到90分鐘前關閉應用程式。圖／取自@cinemichh在X的照片

短影音平台TikTok將在美東時間19日午夜於美國關閉（台灣時間19日13時），不過在「不賣就禁」法案正式生效前幾小時，TikTok提前關閉，部分用戶在18日晚間開啟應用程式時彈出訊息：「抱歉，TikTok無法使用」，並且稱將與川普合作解決禁用問題。

綜合外媒報導，應用程式商店似乎也在18日晚間便提前下架TikTok，目前已經無法下載。

TikTok在致歉訊息中表示：「美國已經頒布禁止TikTok的法律。不幸的是，這意味著您目前無法使用TikTok。我們很高興總統川普表示將在上任後與我們合作，尋找解決方案來恢復TikTok。敬請關注。」

許多用戶紛紛將無法使用的截圖上傳社群，哀號距離禁令正式生效前還有約90分鐘時間。

TikTok在美國有約1.7億用戶，美國最高法院17日裁定「不賣就禁」法案不違憲後，若沒有其他政府干預手段，TikTok將在19日被正式停用。

TikTok 應用程式 美國

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