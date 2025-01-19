禁令生效前 傳甲骨文將關TikTok託管資料伺服器
美國科技新聞網站The Information報導，甲骨文（Oracle）領導層已告訴部分員工，在禁用TikTok的法律19日生效前，準備最快將於美東時間今晚9時關閉TikTok數據伺服器。
甲骨文是短影音平台TikTok美國業務的主要雲端運算供應商。
美國國會去年跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在今年1月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。
路透社報導，TikTok今晚通知美國用戶，相關禁令生效後，這款應用程式（App）將「暫時無法使用」。
TikTok用戶登入時會收到一條訊息，稱這條法律將「迫使我們暫時停止服務，我們正努力儘快恢復在美國的服務」。
TikTok用戶今天仍可點擊這條訊息並使用這款App。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言