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禁令生效前 傳甲骨文將關TikTok託管資料伺服器

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
甲骨文（Oracle）領導層已告訴部分員工，在禁用TikTok的法律19日生效前，準備最快將於美東時間今晚9時關閉TikTok數據伺服器。路透
甲骨文（Oracle）領導層已告訴部分員工，在禁用TikTok的法律19日生效前，準備最快將於美東時間今晚9時關閉TikTok數據伺服器。路透

美國科技新聞網站The Information報導，甲骨文（Oracle）領導層已告訴部分員工，在禁用TikTok的法律19日生效前，準備最快將於美東時間今晚9時關閉TikTok數據伺服器。

甲骨文是短影音平台TikTok美國業務的主要雲端運算供應商。

美國國會去年跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在今年1月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。

路透社報導，TikTok今晚通知美國用戶，相關禁令生效後，這款應用程式（App）將「暫時無法使用」。

TikTok用戶登入時會收到一條訊息，稱這條法律將「迫使我們暫時停止服務，我們正努力儘快恢復在美國的服務」。

TikTok用戶今天仍可點擊這條訊息並使用這款App。

TikTok 字節跳動 應用程式 甲骨文 美國

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