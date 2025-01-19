快訊

低溫特報再加台北市 四縣市急凍跌破10度

馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

「不賣就禁」法將生效 TikTok宣布暫時停止服務

中央社／ 上海19日電

TikTok「不賣就禁」法將於19日生效，TikTok公司在美國當地時間18日晚間通知美國用戶，TikTok軟體將暫時對用戶停止服務。

新華社今日報導，TikTok公司當地時間18日晚通知美國用戶，由於美官方禁令19日起生效，TikTok軟體將暫時對用戶停止服務。

根據美國現任總統拜登去年4月簽署，並於本月17日獲美國聯邦最高法院裁定合憲的新法，如果TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）不出售該平台，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

最高法院裁定維持TikTok禁令後，美國候任總統川普於當地時間18日表示，他「很可能」在本月20日就職當日簽署行政命令，讓擁有1.7億美國用戶的短影音平台TikTok「不賣就禁」法律暫緩90天執行。

TikTok 最高法院 美國

延伸閱讀

傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併

貿易 芬太尼 TikTok：習近平和川普談了什麼？

川普考慮祭行政命令 TikTok禁令可能90天執行

TikTok警告 將在美熄燈

相關新聞

極地寒流…東岸大雪、全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地渦旋由西伯利亞南下，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均來到冰點以下，國家氣象局(National Weather S...

全美各地城鄉交界吸引置產客 卻近危險野火區

在森林與城鎮交界處，房價沒有市中心那麼高，也能滿足一般人親近自然的需求，但在洛杉磯遍地蔓燒不盡的熊熊野火後，大家才開始發...

遣返無證客／芝加哥首波執法 至少300人被列名單

芝加哥被即將上任的川普政府列為首波大規模遣返非法移民的執法城市，至少300人被列入黑名單，伊利諾州政府與芝加哥市政府未雨...

遣返無證客／教會伸援 提供非法移民身分保護

即將上任總統的川普誓言20日一上任，就將展開大規模遣返無證客，非法或無證移民因此枕戈待旦，急於尋求任何可能的援助，包括天...

遣返無證客／回望美經濟大蕭條 墨移民被迫離開

根據歷史檔案紀錄，1930年代美國面臨經濟大蕭條之際，社會上也掀起大規模遣返墨西哥移民的聲浪，1950年代，同樣的呼聲再...

防長、政務官將卸任卻還無人代理 五角大廈恐鬧空城

川普提名的國防部長人選赫塞斯(Pete Hegseth)14日已出席任命聽證會，然而參院軍事委員會(Senate Arm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。