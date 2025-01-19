快訊

合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

民眾黨中央委員選舉結果曝光 林昭印最高票、蔡壁如排名第五

114學測國綜解答快看！MBTI結合古文有新意 考生喊「白話文更難」

聽新聞
0:00 / 0:00

禁令將生效！TikTok正式通知美國用戶將「暫停服務」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸企「字節跳動」旗下短影音平台TikTok在美面臨的禁令將於19日生效，根據最新消息，TikTok在18日正式透過App通知美國用戶將「暫停服務」（temporarily unavailable）。（圖／截自小紅書）
陸企「字節跳動」旗下短影音平台TikTok在美面臨的禁令將於19日生效，根據最新消息，TikTok在18日正式透過App通知美國用戶將「暫停服務」（temporarily unavailable）。（圖／截自小紅書）

陸企「字節跳動」旗下短影音平台TikTok，在美國面臨的禁令將於19日生效。儘管美國候任總統川普18日受訪透露，「很有可能」延長字節跳動出售TikTok的期限90天，且最快在上任首日的20號宣布，但與禁令中間存在1天時間差。根據最新消息，TikTok在18日正式透過App通知美國用戶將「暫停服務（temporarily unavailable）」。

新華社報導，TikTok公司當地時間18日晚間通知美國用戶，由於美官方禁令19日起生效，TikTok軟體將暫時對用戶停止服務。

先前隨著19日禁令大限將至，許多「TikTok難民」湧入另一款大陸社群媒體「小紅書」。許多用戶18日在小紅書貼出TikTok向美國用戶發出的通知截圖。

TikTok在這則通知中表示，「我們很遺憾美國禁止TikTok的法律將於1月19日生效，迫使我們暫時無法提供服務。我們正在努力盡快恢復在美國的服務，感謝您的支持。請持續關注。」

路透報導，截至18日，美國TikTok用戶仍然可以點擊訊息並操作該應用程式。

川普18日接受美國國家廣播公司（NBC News）採訪時說，儘管尚未做出最後決定，但他正考慮要求字節跳動將TikTok出售給非陸企的期限推遲90天，他表示，這是考慮選項之一，延長90天是最有可能的，因為這個時間長度是適當的。如果決定這樣做，他將於20日上任當天宣布。

TikTok 字節跳動 美國

延伸閱讀

反川普群眾再上街頭 美國分裂未到盡頭

見面三分情？傳川普上任百日內出訪北京 台灣、關稅成焦點

路透：川普挺加密貨幣刻不容緩 上任後數天將簽相關命令

貿易 芬太尼 TikTok：習近平和川普談了什麼？

相關新聞

防長、政務官將卸任卻還無人代理 五角大廈恐鬧空城

川普提名的國防部長人選赫塞斯(Pete Hegseth)14日已出席任命聽證會，然而參院軍事委員會(Senate Arm...

洛杉磯區風勢減弱有助滅火 川普承諾訪察

美國加州洛杉磯地區本週末風勢減弱，讓數千名與致命野火搏鬥的消防人員有短暫喘息機會，但氣象學家表示，風勢最快20日轉強，恐...

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

短影音平台TikTok將在美東時間19日午夜於美國關閉（台灣時間19日13時），不過在「不賣就禁」法案正式生效前幾小時，...

極地寒流…東岸大雪、全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地渦旋由西伯利亞南下，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均來到冰點以下，國家氣象局(National Weather S...

全美各地城鄉交界吸引置產客 卻近危險野火區

在森林與城鎮交界處，房價沒有市中心那麼高，也能滿足一般人親近自然的需求，但在洛杉磯遍地蔓燒不盡的熊熊野火後，大家才開始發...

遣返無證客／芝加哥首波執法 至少300人被列名單

芝加哥被即將上任的川普政府列為首波大規模遣返非法移民的執法城市，至少300人被列入黑名單，伊利諾州政府與芝加哥市政府未雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。