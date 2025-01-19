反川普群眾再上街頭 美國分裂未到盡頭

美國總統當選人川普即將就職，美國華盛頓特區18日有逾5萬人走上街頭表達對川普的不滿；有抗議民眾表示，美國未來4年只會更加分裂。

反川普群眾8年前組織「女性遊行」（2017 Women’s March）為川普反對的各項議題發聲，並表達對川普的不滿。

川普就職典禮將於20日舉行，反川普群眾18日再度走上街頭，組織「人民遊行」（People’s March）向即將上任的政府示威抗議，在華府有逾5萬人參加；遊行隊伍邊走邊喊，「川普必須離開」等口號。

根據美聯社（Associated Press）報導，全國有350場類似的遊行在同日舉行。

自佛州（Florida）開車12小時到華府參加遊行的蘿倫（Lauren）說，當得知選舉結果的時候，她非常沮喪，認為最壞的情況發生了。

蘿倫不諱言自己支持民主黨總統參選人賀錦麗，但認為，賀錦麗在競選中表明，不會偏離拜登政府的路線，讓她失去很多民主黨支持者，導致很多人沒有在選舉日當天出來投票。

蘿倫認為，川普上台之後，美國未來4年只會變得更加分裂，她對國家未來走向抱持悲觀。

「我們連抗議標語都是回收8年前的。」一對曾經參加女性遊行的在地老夫婦今年再度現身遊行現場。

他們對川普勝選並不服氣，「其實只贏幾百萬票，算不上是一面倒，且得票率還低於50%。」

他們表示，川普在大選勝出，不代表國家分裂的情況已經消失，只是很多人沒有出來投票；他們相信，很多川普選民可能不久之後就會感到懊悔，並認為民主黨極有可能2026年期中選舉勝出。