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紐時新民調：6成民眾希望美國更專注國內事務

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
紐約時報18日公布新民調，顯示有6成的民眾希望美國更專注在國內事務上；民調結果並指出，對即將上台的川普政府表示期待或樂觀態度的民眾，大多期盼川普能夠解決通膨和移民問題。（美聯社）
紐約時報18日公布新民調，顯示有6成的民眾希望美國更專注在國內事務上；民調結果並指出，對即將上台的川普政府表示期待或樂觀態度的民眾，大多期盼川普能夠解決通膨和移民問題。（美聯社）

紐約時報18日公布新民調，顯示有6成的民眾希望美國更專注在國內事務上；民調結果並指出，對即將上台的川普政府表示期待或樂觀態度的民眾，大多期盼川普能夠解決通膨和移民問題。

紐約時報與國際市場研究機構益普索（Ipsos）2日至10日送出3333分民意調查，共回收2128分，並針對結果做出分析。

民調結果指出，有6成的受訪者希望美國能夠降低對國際事務的重視，更專注在國內事務上；有38%的受訪者則認為美國應該在國際事務上更為活躍。

在此問題上，共和黨支持者與民主黨支持者的意見出現分歧：支持共和黨的受訪者中，有75%認為美國應更專注國內事務；支持民主黨的受訪者中則僅有47%，卻有53%的受訪者傾向美國在國際事務上應更加積極。

民調也指出，多數的受訪者認為美國花費太多錢援助以色列和烏克蘭。

此外，民調結果顯示，共47%的受訪者對即將就任的川普政府表示期待或樂觀；在共和黨支持者中，有85%的受訪者表示期待或樂觀；民主黨支持者中僅有13%表示期待或樂觀。

在表示期待或樂觀的受訪者中，有29%的受訪者最期待或樂觀川普政府能夠解決經濟／通膨問題、有13％期待川普政府能夠解決移民／邊境管理問題。

民調也指出，有55%的受訪者支持或傾向支持將國內所有的非法移民驅逐出境。

紐約時報分析，民調結果顯示美國正在向內看，民眾比起川普首任總統時還要更贊成「美國優先」的立場，並表示，多數美國民眾認為美國忽略了國內的重要問題，卻讓國家陷入昂貴的海外衝突。

川普 民調 美國

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