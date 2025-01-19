快訊

有滅證之嫌！尹錫悅遭羈押恐看守所過年 支持者怒砸窗闖法院

開箱影片／不到3千元！Redmi Pad SE 8.7高CP值 續航強大登追劇平板

吳德榮：小年夜寒流南下 除夕初一極乾冷

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風週末過後恐再現

中央社／ 舊金山18日專電
加州消防人員昨夜在撲滅洛杉磯「伊頓大火」和「斷崖大火」上取得明顯進展。美聯社
加州消防人員昨夜在撲滅洛杉磯「伊頓大火」和「斷崖大火」上取得明顯進展。美聯社

加州消防人員昨夜在撲滅洛杉磯「伊頓大火」和「斷崖大火」上取得明顯進展，截至今天上午7時，「伊頓大火」控制率達73%，「斷崖大火」控制率達43%。不過，週末過後，預計將再度出現危險的氣候條件。

洛杉磯野火7日爆發至今進入第12天。加州信使新聞報導，加州消防局今天在一場簡報上指出，夜間救災行動「非常成功」，火勢沒有進一步擴大。

根據加州消防局數據，洛杉磯西緣的「斷崖大火」（Palisades Fire）控制率從17日的31%提高到43%；洛杉磯東緣的「伊頓大火」（Eaton Fire）控制率從65%提高到73%。兩場野火至今造成27人死亡，1萬2300棟建築遭損毀。

加州消防局官員史瓦布（Eric Schwab）表示，消防人員成功將疏散令範圍縮小至火場周邊，部分居民已經被允許返回家園。但是多數民眾還要至少一週才能返家。

洛杉磯郡警局官員指出，由於火災導致嚴重道路損毀，加上殘骸散落，增加了安全通行的難度。多數社區還在清理當中，希望確保民眾和消防人員安全。

火災分析師克拉克（Rob Clark）則警告，週末過後，將再次出現「危險氣候條件」。

國家氣象局氣象學家湯普森（Rich Thompson）表示，週末較低的溫度、較高的濕度、及較弱的風勢有助撲滅火勢，但是助長洛杉磯野火的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）恐於週一（20日）重新出現，並且持續整週大部分的時間。

與此同時，「斷崖大火」的起火原因還在調查當中。調查人員正在釐清起火點是否為元旦火災復燃所導致。

氣象局 洛杉磯 消防人員 火災

延伸閱讀

美城鄉交界淪危險野火區 帶來公共安全挑戰

MLB／道奇球星賑災 塞揚強投史奈爾：野火令人心碎

足球／洛杉磯球星賑災 日本世足前隊長吉田麻也當志工

MLB／洛杉磯野火賑災 大谷翔平出手捐贈50萬美元

相關新聞

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風週末過後恐再現

加州消防人員昨夜在撲滅洛杉磯「伊頓大火」和「斷崖大火」上取得明顯進展，截至今天上午7時，「伊頓大火」控制率達73%，「斷...

加州電池廠大火 1500人疏散

美國北加州的全球最大電池儲能廠十六日發生火災，有毒煙霧釋放到空氣中，造成達一千五百人疏散，火勢十七日持續悶燒。這場大火也...

逼近債務上限 美將採非常措施

川普就任美國總統在即，美國財長葉倫十七日表示，財政部本周將開始採取非常措施，以免聯邦政府債務違約。

葉倫：政府21日觸及債限

即將卸任的美國財政部長葉倫表示，美國政府將在21日觸及法定舉債上限，屆時財政部將開始採取「特殊措施」，以避免債務突破上限...

美城鄉交界淪危險野火區 帶來公共安全挑戰

在森林與城鎮交界處，房價沒有市中心那麼高，也能滿足一般人親近自然的需求，但在洛杉磯遍地蔓燒不盡的熊熊野火後，大家才開始發...

億萬富翁將出手？全球第一YTR揚言「買下TikTok」 霸氣喊：我來拯救

美國針對TikTok的「不賣就禁」法令17日獲最高法院通過、生效在即，但本周，來自北卡羅來納（North Carolina）的Jimmy Donaldson，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。