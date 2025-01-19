洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風週末過後恐再現

加州消防人員昨夜在撲滅洛杉磯「伊頓大火」和「斷崖大火」上取得明顯進展，截至今天上午7時，「伊頓大火」控制率達73%，「斷崖大火」控制率達43%。不過，週末過後，預計將再度出現危險的氣候條件。

洛杉磯野火7日爆發至今進入第12天。加州信使新聞報導，加州消防局今天在一場簡報上指出，夜間救災行動「非常成功」，火勢沒有進一步擴大。

根據加州消防局數據，洛杉磯西緣的「斷崖大火」（Palisades Fire）控制率從17日的31%提高到43%；洛杉磯東緣的「伊頓大火」（Eaton Fire）控制率從65%提高到73%。兩場野火至今造成27人死亡，1萬2300棟建築遭損毀。

加州消防局官員史瓦布（Eric Schwab）表示，消防人員成功將疏散令範圍縮小至火場周邊，部分居民已經被允許返回家園。但是多數民眾還要至少一週才能返家。

洛杉磯郡警局官員指出，由於火災導致嚴重道路損毀，加上殘骸散落，增加了安全通行的難度。多數社區還在清理當中，希望確保民眾和消防人員安全。

火災分析師克拉克（Rob Clark）則警告，週末過後，將再次出現「危險氣候條件」。

國家氣象局氣象學家湯普森（Rich Thompson）表示，週末較低的溫度、較高的濕度、及較弱的風勢有助撲滅火勢，但是助長洛杉磯野火的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）恐於週一（20日）重新出現，並且持續整週大部分的時間。

與此同時，「斷崖大火」的起火原因還在調查當中。調查人員正在釐清起火點是否為元旦火災復燃所導致。