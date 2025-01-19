加州電池廠大火 1500人疏散

美國北加州的全球最大電池儲能廠十六日發生火災，有毒煙霧釋放到空氣中，造成達一千五百人疏散，火勢十七日持續悶燒。這場大火也震撼仍處於萌芽階段的電池儲能產業。加州蒙特瑞郡官員邱契直言，「沒必要粉飾，這是場災難」。

加州蒙特瑞郡北郡防火區消防隊長孟多薩說，維斯達能源公司的莫斯蘭丁鋰電池廠十六日發生火警，引發巨大火焰與大量濃煙。該公司總部在德州。

孟多薩還說，消防員正待火勢自行熄滅。讓鋰離子電池燃燒殆盡並非不尋常，由於其燃燒溫度很高，故很難撲滅。儘管尚未傳出傷亡，但居民擔憂有毒氣體釋放到空氣中。

該廠位於舊金山南方約一百六十公里，火災產生的餘波才正要顯現。蒙特瑞郡當局十七日簡報時表示，「這不只是場火災，對整個產業是一記警鐘。若我們要推動永續能源，就需要在適當地方有安全的電池系統」。

在沒太陽照射或無風吹拂時，電池儲能對於向電網輸入潔淨電力很重要，近幾年才被大量使用。但這些電池幾乎都是鋰電池，存在「熱失控」傾向，這代表它們可能起火並燒到非常高溫，釋放出有毒氣體。

蒙特瑞郡發言人帕斯庫里說，火勢未蔓延到廠區以外。截至十七日，對一千二百至一千五百人發出的疏散令仍有效，當局並建議緊關門窗與空調。

維斯達社區事務資深總監華森說，美國環保署（ＥＰＡ）正檢測廠區空氣品質，維斯達已請顧問檢查附近社區空汙，將在有結果時公布。蒙特瑞郡緊急事故管理部主任史堪隆提醒，火災產生的氟化氫釋放到大氣中令人擔憂。