葉倫：政府21日觸及債限

即將卸任的美國財政部長葉倫表示，美國政府將在21日觸及法定舉債上限，屆時財政部將開始採取「特殊措施」，以避免債務突破上限及引發可能帶來災難的債務違約。

所謂的特殊措施是指特殊會計操作，葉倫17日在寫給國會兩黨領袖的信中指出，財政部將停止投資不需立即撥款的公務員退休及殘障基金。葉倫表示，特殊措施可能持續的時間充滿不確定性，這些不確定性包括預測美國政府未來數月收支面臨的挑戰。

葉倫說：「我懇請國會快速採取行動，以保護外界對美國的充分信任與尊重。」

美國債務上限歷史可追溯至1917年，目前上限設在36兆美元左右。如果財政部無法發行新債券並耗盡現金，美國政府部分債務將有違約之虞。部分策略師已預估，政府無法支付帳單的「X日」落在7或8月附近。

部分債市策略師認為，從共和黨將控制國會兩院及白宮來看，川普20日上任後達成暫停或取消債務上限協議的難度將下降。