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逼近債務上限 美將採非常措施

聯合報／ 國際中心／綜合報導

川普就任美國總統在即，美國財長葉倫十七日表示，財政部本周將開始採取非常措施，以免聯邦政府債務違約。

葉倫致函國會領袖說，隨著聯邦政府即將到達借貸上限，財政部會自廿一日，即川普就任隔天起開始行動。

這代表川普新政府上台後不得不立即著手處理債務上限問題。債務上限是對政府借款支付已發生支出所設定的法律限制。

美國國會過去通常會表決通過提高債務上限，但近年來這項措施引發爭議，部分共和黨預算鷹派人士主張以大幅削減支出取代提高上限。前述的非常措施是財政部確保美國政府能持續支付帳單，並避免帶來嚴重不穩定性的債務違約辦法之一。

葉倫在該信函中指出，「非常措施可能持續的時間，存在很大的不確定性」，要預估接下來數月的聯邦政府支出和收入是個挑戰。她也呼籲國會迅速採取行動，以維護各界對美國的充分信任和信用。

葉倫提到，財政部目前計畫暫停投資無需立即撥款給受益人的「公務員退休及身障基金」，並將贖回這項基金持有的部分投資。該部也將暫停「郵政服務退休人員健康福利基金」的新投資。

若債務上限被調高或暫停，這兩筆基金將獲補足。葉倫強調，聯邦政府退休人員和現職員工則不會受相關措施影響。

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