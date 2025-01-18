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億萬富翁將出手？全球第一YTR揚言「買下TikTok」 霸氣喊：我來拯救

香港01／ 撰文／藺思含
YouTube訂閱者數量達到3.45億的網紅MrBeast。圖／美聯社
YouTube訂閱者數量達到3.45億的網紅MrBeast。圖／美聯社

美國針對TikTok的「不賣就禁」法令17日獲最高法院通過、生效在即，但本周，來自北卡羅來納（North Carolina）的Jimmy Donaldson，也就是在YouTube上以超過3億訂閱者霸佔榜首的MrBeast，公開表示要收購TikTok：「讓我拯救這個平台吧。」

年僅26歲的MrBeast在YouTube上訂閱者數量達到3.45億，觀看數量最多的影片則有超過7億的播放量。本周一（1月13日），MrBeast在社交平台X公布該消息的貼文瀏覽量達3700萬。他表示：「好吧。我來買TikTok，這樣它就不會被禁止了。」

據MrBeast表示，他發出消息後的第二天就接到了來自許多億萬富翁的聯繫。15日，他又在X上稱，自己剛剛與「一群億萬富翁開完會」，「TikTok，我們言出必行。這是我的律師。我們準備好了報價。我們想收購這個平台。美國應該擁有TikTok。請讓我加入談判。讓我拯救這個平台吧。」

據美國投行Wedbush分析師Dan Ives指，直接收購TikTok的成本可能介於1000億到2000億美元（約新台幣3.2兆至6.5兆元）之間。但他也指，如果排除TikTok的算法，收購價格將接近450億美元（約新台幣1.4兆元）。TikTok則曾表示無法從商業上和技術上將其分離。

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok X 美國

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