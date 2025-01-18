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單日最大規模！拜登再替2500人減刑 創歷任美國總統最高紀錄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登在任期的最後幾天宣布為約2500名非暴力毒品犯減刑，創下美國史上單日最大規模減刑紀錄。歐新社
美國總統拜登在任期的最後幾天宣布為約2500名非暴力毒品犯減刑，創下美國史上單日最大規模減刑紀錄。歐新社

美國總統拜登在任期的最後幾天宣布為約2500名非暴力毒品犯減刑，創下美國史上單日最大規模減刑紀錄。這些受刑人多因強效古柯鹼相關犯罪被判刑，其刑期相較現行法律標準明顯過長。

拜登在聲明中表示，今天為近2500名非暴力毒品犯減刑，強調他們所受刑期與當今的法律及政策相比「明顯不成比例」。並指這次減刑行動旨在為那些因量刑標準過時而判刑過重，以及對快克 （Crack）與粉狀古柯鹼之間不再被認可的區別而被判刑的人，提供公平處理。

拜登政府2021年大力倡導改革1986年的《反毒品濫用法案》造成的不公現象。該法案對強效古柯鹼和粉狀古柯鹼的量刑標準差異懸殊，持有5克強效古柯鹼即判處5年監禁，但需持有500克粉狀古柯鹼才會面臨相同刑期。如此差異導致大量有色人種，特別是非裔美國人因強效古柯鹼相關犯罪而被長期監禁。

美國總統通常會在任期即將結束時進行赦免。拜登去年12月便已為40名聯邦死囚中的37人減刑，改判為終身監禁且不得假釋。同時，他也宣布赦免39名非暴力罪犯，並為約1500名服刑者縮短刑期。

白宮稱拜登發布的個人赦免和減刑數量超過美國歷史上任何一位總統。相較之下，前總統川普在任內發布144項赦免和94項減刑，而歐巴馬總統則在兩屆任期內赦免212人並為1715人減刑。

拜登 毒品 美國

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