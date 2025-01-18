TikTok喊話要拜登保證不執行禁令 否則19日將被迫停止營運

TikTok 17日晚間警告，除非拜登政府向蘋果和谷歌（Google）等公司保證，禁令生效後不會實際執法，否則TikTok將於19日被迫停止營運。

路透報導，該聲明發表前數小時，美國聯邦最高法院以9比0一致裁定，維持對TikTok「不賣就禁」的法律，使得這個擁有1.7億美國用戶的社群媒體平台前途未卜，命運將交到20日就任美國總統的川普手中。川普此前承諾會拯救TikTok。

TikTok聲明表示：「除非拜登政府立即提供一份明確聲明，向最關鍵的服務供應商保證不會執法，否則很遺憾地，TikTok將被迫於1月19日停止服務。」白宮拒絕對此發表評論。

若禁令生效，蘋果、字母控股（Alphabet）旗下的谷歌、甲骨文（Oracle）以及其他公司若繼續向TikTok提供服務，可能面臨巨額罰款。

拜登政府強調，只要TikTok擺脫中國的控制，就能繼續營運。白宮17日表示，拜登不會採取任何行動來拯救 TikTok。「無論如何，這個決定都將由下一任總統來做，」拜登告訴記者。

川普17日表示，他與中國國家主席習近平的熱線討論了TikTok。他在社群媒體發文表示：「我將在不久的將來對TikTok做出決定，但我需要時間來審視情況。敬請關注！」TikTok執行長周受資計畫20日前往華府，參加川普的第二次就職典禮。

路透指出，一個可行方案是由買家從字節跳動手中買下TikTok。目前為止，只有一位主要人選——洛杉磯道奇隊前老闆麥考特（Frank McCourt）。他表示，沒有演算法的TikTok價值約200億美元。

但字節跳動在大限前幾乎沒有剝離TikTok出售的動作，可能是指望川普上任後有所行動。川普可援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），聲明保留TikTok有助於國家安全。

「北京比華府更需要TikTok，」哈德遜研究所美中關係資深研究員索博利克（Michael Sobolik）說，「基於這種槓桿，川普更有機會獲得他想要的結果：讓TikTok在美國繼續運營，且不會帶來任何國安威脅」。