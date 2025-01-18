周受資：將盡全力確保TikTok平台未來繼續繁榮

美國最高法院裁定維持對短影音平台TikTok「不賣就禁」的法令，但總統當選人川普稱「必須有時間」來決定是否執行。TikTok執行長周受資表示，將盡全力確保TikTok平台未來繼續繁榮。

周受資17日在TikTok發表視訊講話，說TikTok一直為逾1.7億美國人的言論自由憲法權利而戰，這些用戶每天使用TikTok來聯繫、創造、發掘和實現夢想。

他說，「我代表全體員工及所有TikTok用戶感謝總統川普的承諾，與我們一起找尋保留TikTok在美國的解決方案」，這是反對任意審查制度的堅決立場。

他又指，TikTok是給人們創建社區、發掘新興趣及表達自己的平台，還包括逾700萬美國商家透過使用TikTok來賺錢及獲取新客戶。

他表示，感激真正了解TikTok的總統川普的支持，他用TikTok來表達其想法及觀點，並感謝美國用戶讓TikTok社群成為一個豐富及充滿活力的空間。

他表示，「我們將盡全力確保TikTok平台未來繼續繁榮」，成為用戶無限創造力和發掘的線上家園，及未來靈感和歡樂的源泉。

美國最高法院當地時間17日裁定維持國會對TikTok的禁令。雖然這法令將於19日生效，但有美國官員透露，現任美國總統拜登不會執行禁令。

川普則表示，最高法院裁定應受到尊重，但他「必須有時間」來決定是否執行。