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避免債務違約 美財政部將採取「非常措施」

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

距離美國候任總統川普本月20日就職還有數天，財政部長葉倫（JanetYellen）今天說，財政部下週將開始採取「非常措施」，避免政府債務違約。

法新社報導，葉倫致函國會領袖表示，隨著政府即將觸及借貸上限，財政部會從21日，也就是川普宣誓就職隔天起展開行動。

這表示川普政府上任後不得不立即著手處理債務上限的問題。債務上限是針對政府借款來支付已發生支出所設定的法定限制。

國會以往通常會表決同意提高債務上限，但近年來，這項措施成了爭議焦點，部分共和黨預算鷹派人士主張以大幅削減支出來取代提高上限。

所謂的「非常措施」，是財政部確保美國政府能繼續支付帳單，並避免帶來嚴重不穩定性的債務違約的方法之一。

葉倫說：「非常措施可能持續的時間存在很大的不確定性。」

她指出，要預測未來數月的政府支出和收入，存在著挑戰。

她鄭重呼籲國會「迅速採取行動，保護對美國的充分信任和信用」。

葉倫表示，財政部目前計劃暫停投資不須立即撥款給受益人的「公務員退休及身障基金」（Civil ServiceRetirement and Disability Fund），並將贖回這項基金持有的部分投資。

財政部也將暫停「郵政服務退休人員健康福利基金」（Postal Service Retiree Health Benefits Fund）的新投資。

一旦債務上限被調高或暫停，這兩筆基金將獲得補足。

葉倫指出：「聯邦退休人員和員工不會受到這些行動影響。」

債務 美國 葉倫

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