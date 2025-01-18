影╱美加州大型鋰電池工廠火勢復燃！劇毒氣體瀰漫 逾1500人急撤離

美國加州蒙特郡一座位於莫斯蘭丁的Vistra鋰電池工廠16日發生大火，火勢猛烈且持續燃燒，17日再次起火，冒出大量有毒濃煙，目前火勢和煙霧已明顯減弱，造成多達1500名居民撤離，附近的高速公路也一度暫時關閉。

蒙特郡監事會17日召開緊急會議，宣布當地進入緊急狀態。居民對火災對空氣品質的影響表示擔憂。郡政府官員17日早上表示，該電池廠75%已被燒燬，但未延燒到電池廠以外的地方。

Vistra電池廠位於舊金山以南約77英里（125公里），由德州的Vistra Energy公司擁有，並擁有數萬個鋰電池。根據該公司網站，Vistra電池廠是世界上最大的電池廠之一。

蒙特郡指出，所有Vistra員工、執法人員和消防人員均安全。消防員並未參與滅火工作，而是等待火勢自行熄滅。目前還不清楚大火將持續多久。截至17日早上，火勢和煙霧已明顯減弱。

鋰電池起火很難用水撲滅，因為其電解液在熱分解後會產生氟化氫（HF）等有毒氣體，吸入可能對人體有害。

目前還不清楚此次火災的原因，據報導，這已是Vistra電池廠2019年來第4起火災。Vistra在聲明中表示，偵測到火災後，現場所有人都被安全疏散。火災撲滅後，警方將展開調查。蒙特郡衛生官員並警告居民留在室內、緊閉門窗並關閉通風系統。