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演很大？歐巴馬夫妻曬恩愛 力破婚變流言

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
歐巴馬夫婦合照。摘自歐巴馬IG
歐巴馬夫婦合照。摘自歐巴馬IG

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬缺席前總統卡特國葬，也不準備出席川普就職典禮，引發各界揣測，甚至扯出婚變。為了以正視聽，歐巴馬特別在IG貼出夫婦合照，慶祝太座生日快樂。

兩人上次公開合體已是去年8月民主黨全代會，蜜雪兒不去卡特葬禮而是去夏威夷度假，婚變傳言不脛而走。歐巴馬適時貼出夫婦共進晚餐的慶生照片，附註「此生摯愛」（the love of my life）。

歐巴馬寫道：「祝我此生摯愛生日快樂，@‌MichelleObama，妳讓滿室溫馨、智慧、幽默、優雅。我很幸運有妳作伴一起度過人生，愛妳」。

歐巴馬 生日 蜜雪兒

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