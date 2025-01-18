美最高法院大法官以9比0裁決維持TikTok非賣即禁法案

路透社報導，最高法院在周五維持了TIkTok非賣即禁的法律，如果中國母公司字節跳動不出售TikTok，則將被以國家安全為由禁止TikTok在美國上市，這使得這款流行的短視頻應用程序陷入困境。

報導稱，法院以9比0的裁決讓這個社交媒體平台及其1.7億美國用戶陷入困境，其命運掌握在唐納德、川普手中，川普週一重返總統寶座後發誓要拯救TikTok。

美國總統拜登去年4月簽署了《保護美國人免受外國對手控制應用法案》，該法案在國會獲得了壓倒性的支持。法案禁止在美國運營來自俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮等對手國家的應用程序。

報導稱，在法律規定的周日截止日期前，字節跳動幾乎沒有採取任何措施剝離TikTok。但該應用程式的關閉時間可能很短。川普曾在2020年試圖禁止TikTok，他表示他計劃採取行動拯救該應用程式。

「我對TikTok的決定將在不久的將來做出，但我必須有時間回顧情況。敬請期待！」川普在社群媒體貼文中說道。

而TikTok的 執行長周受資計劃周一參加川普在華盛頓舉行的第二次就職典禮。

周受資在聲明中表示：「我要感謝川普總統致力於與我們合作，尋找讓TikTok在美國繼續可用的解決方案。」他並同時重申了該公司的言論自由主張。

川普表示，他和中國國家主席習近平在周五的電話中討論了TikTok。

報導稱，如果拜登政府明確表示為了尊重即將上任的川普政府而不會執行該法律，TikTok可能會在周日繼續運作。然而，尚不清楚這是否能說服蘋果、谷歌、甲骨文和其他人不要停止向TikTok提供關鍵服務。

一位知情人士表示，在拜登政府未進一步明確該應用程式的法律地位的情況下，TikTok仍計劃在周日關閉。

報導指稱，立法者和拜登政府強調了對TikTok的國家安全擔憂，包括中國可能利用它來收集數百萬美國人使用該應用程式進行騷擾、招募和間諜活動的數據。最高法院在未簽署的意見中表示：「TikTok的規模和對外國對手控制的敏感性，再加上該平台收集的大量敏感數據，證明有理由採取差別待遇來解決政府的國家安全擔憂。」

TikTok已成為美國最著名的社交媒體平台之一，特別是在使用它製作短視頻的年輕人中，其中包括許多將其用作小型企業平台的人。一些用戶對禁令實際上可能發生感到震驚。