美國財政部對上海一個人駭客及四川一網路公司實施制裁

據美國財政部網站，美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC)宣布對上海網路攻擊者尹克成（Yin Kecheng，音譯）實施制裁，他參與了最近的美國財政部網路入侵事件。OFAC並制裁四川聚信合網路科技有限公司，稱這是一家總部位於四川的網路安全公司，美財政部認定它直接參與了「鹽颱風」網路組織，該組織最近破壞了多家美國主要電信和網路服務供應商公司的網路基礎設施。

美財政部稱，與中華人民共和國相關的惡意網路行為者繼續以美國政府系統為目標，包括最近針對財政部的資訊科技 (IT) 系統以及敏感的美國關鍵基礎設施。正如國家情報總監辦公室最新的年度威脅評估報告所強調的那樣，中國國家支持的網路行為者繼續對美國國家安全構成一些最大和最持久的威脅。

美國財政部副部長阿德瓦勒．奧．阿德耶莫(Adewale O Adeyemo) 表示，財政部將繼續利用其權力追究那些針對美國人民、我們的夥伴和美國政府的惡意網路行為者的責任，包括那些專門針對財政部的行為者。

消息稱，在此之前，美國財政部最近採取了一系列制裁行動，旨在打擊中國和中國境內行為者日益魯莽的網路活動，其中包括2025年1月3日對北京永信至誠科技公司進行制裁，因其在亞麻颱風（Flax Typhoon ）惡意網路活動中所扮演的角色。2024年12月10日，四川聚信和網絡技術有限公司及其一名員工被認定為危險防火牆入侵行為， 2024年3月25日，武漢曉睿智科技有限公司及其兩名員工被認定為進階持續性攻擊者，威脅31個惡意網路參與者。這些都是針對美國及其合作夥伴和盟友的危險網路活動。

消息稱，由於這次的行動，上述指定人員在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，並且必須向 OFAC 報告。此外，由單一或多位被封鎖人員直接或間接擁有50%或以上股份的任何實體也將被凍結。