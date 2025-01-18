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加州奧克蘭遭罷免市長盛桃涉受賄遭起訴 出庭不認罪

中央社／ 舊金山17日專電
聯邦大陪審團起訴被罷免的前屋崙亞裔市長盛桃，男友瓊斯等，犯下賄賂、誠信服務郵件欺詐和誠信服務電匯欺詐等罪名。記者劉先進╱攝影
聯邦大陪審團起訴被罷免的前屋崙亞裔市長盛桃，男友瓊斯等，犯下賄賂、誠信服務郵件欺詐和誠信服務電匯欺詐等罪名。記者劉先進╱攝影

2個月前遭罷免的前加州奧克蘭市長盛桃今天因涉嫌受賄遭聯邦刑事起訴，面臨多項罪名指控，每項罪名最高可判處20年監禁。盛桃男友瓊斯、涉嫌賄賂盛桃的廢棄物回收公司負責人同遭起訴。被告出庭均不認罪。

美國聯邦檢察官今天公布起訴書，指控前奧克蘭市長盛桃（Sheng Thao）、盛桃男友瓊斯（AndreJones）與加州廢棄物回收公司Cal Waste Solutions的2名越南華裔負責人在上屆奧克蘭市長競選期間展開利益交換；盛桃被控賄賂、共謀、詐欺等罪名。

盛桃與其他被告也在今天現身法院，在庭上對各項指控表示不認罪。盛桃以5萬美元（約新台幣165萬元）交保獲釋，被限制前往加州北部和東部以外的地區，護照遭扣押。

盛桃出生苗族難民家庭，去年11月遭選民罷免，成為奧克蘭史上首位遭罷免的市長。

她於2022年當選奧克蘭市長，上任初期就解雇備受愛戴的前奧克蘭警長飽受批評，市長生涯因犯罪率攀升、預算赤字擴大風波不斷，大聯盟運動家隊也是在她任內出走。

去年6月，她的住處遭到聯邦調查局（FBI）突襲搜索，更加劇選民對她的不信任，間接促成罷免案通過。在FBI搜索盛桃住家過後近7個月，聯邦大陪審團決定提出起訴。

聯邦檢察官今天召開記者會，指出盛桃和男友瓊斯向掌管Cal Waste Solutions回收公司的楊子忠（DavidDuong）和楊英雄（Andy Duong）收受各種回扣；包括楊氏父子資助負面競選活動打擊盛桃對手，並提供瓊斯一筆9萬5000美元的工資報酬，但瓊斯並未執行任何工作，藉此換取延長其公司與奧克蘭市政府的合約、及獲得其他利益。

盛桃並涉嫌利用奧克蘭市長影響力，任命一名「高層市府官員」助楊氏父子獲得商業利益，以及承諾向楊氏家族擁有的一間公司購買其住宅建案。

美國助理檢察官羅賓斯（Patrick Robbins）在記者會上表示，「大陪審團提出的起訴書說明了一起貪腐計畫，被告利用賄賂、郵件詐欺、電信詐欺和其他非法手段，來操控並以腐敗手段干預地方政府運作。」

盛桃和其他被告面臨多項罪名指控；每項罪名若成立最高可判處20年監禁。

美國福斯電視網旗下的KTVU FOX 2指出，盛桃的蔡姓律師代表Jeff Tsai今天步出法院後表示，「我們相信當證據公開時，將證明我的當事人並未犯下任何罪行。」

罷免 美國

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