TikTok禁令 拜登政府：須由新政府執行

美國白宮17日宣布，針對海外版抖音TikTok限期1月19日「不賣即禁」的法令，拜登政府將交由下一任政府來執行。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）17日指出，如同全國一樣，拜登政府也正在等待最高法院對TikTok的最後裁決。

尚皮耶說，美國總統拜登近幾個月來對TikTok的立場非常清楚，認為美國人民可以使用TikTok，但TikTok必須是由美國公司，或其他符合國家安全、弭平國會擔憂的公司所擁有。

不過尚皮耶表示，基於法令生效的時間點，拜登政府明白法令必須由下一任政府來執行；尚皮耶指出，新政府將於下周一就位。

美國總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期中國大陸母公司字節跳動（ByteDance）在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架。

TikTok在去年法案通過後提出上訴，認為該法違反美國憲法所保護的言論自由，不過遭到法院駁回，TikTok最後訴諸最高法院；最高法院並在今年1月10日舉行聽證會。

美國總統當選人川普則在去年由律師代為向最高法院提出法律文件；內容指出，川普反對在此時禁止TikTok在美國營運，並尋求其上任後透過政治方法來解決問題。