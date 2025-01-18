低溫來襲！川普宣布就職典禮移入國會圓形大廳
川普就職典禮將於20日舉行，不過當日恐面臨低溫，美國總統當選人川普17日宣布，將就職談話等活動移入國會大廈的圓形大廳（Capitol Rotunda）。
川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，根據氣象預報，華盛頓特區恐在就職典禮當日因風寒而出現嚴重低溫。
川普說，他不願看到民眾因為低溫受傷；川普表示，低溫恐傷及就職典禮現場上萬名的執法人員、救援人員、警察、警犬，甚至馬等，以及現場數十萬名在外守候的群眾。
川普說，他為此已經要求就職談話和祈禱，以及其他演說等，移入國會大廈的圓形大廳舉行；川普指出，美國前總統雷根（Ronald Reagan）亦於1985年因寒冷天氣在圓形大廳舉行就職典禮。
此外，川普說，華府第一資本體育館（Capital One Arena）將在20日開放讓民眾入場，觀賞就職典禮的現場轉播。
川普說，他也將在宣誓就職後，親赴第一資本體育館加入群眾的行列，並主持總統遊行。
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