TikTok「不賣就禁」法律 美最高法院裁定合憲

美國最高法院17日判決，中國大陸字節跳動旗下海外版抖音TikTok在美國「不賣就禁」的法令可於19日生效，駁回了TikTok上訴。

TikTok稱該禁令違反了保護言論自由的美國憲法第一修正案。但最高法院這項無異議判決，支持這項禁令。

美國拜登政府警告說，由於該應用程式與中國有聯繫，因此會對國家安全構成「嚴重」威脅。但對於禁令實際上會如何運作，仍有許多未決問題，因為美國政府過去從未封鎖主要社群平台。

最高法院在其意見書中承認，對於1.7億美國用戶而言，TikTok提供了「獨特且廣泛的表達管道、參與方式和社群來源」。

但法院表示，國會制定這項法律的重點在於國家安全考量，這也是最高法院衡量此案的決定性因素，「以解決對TikTok的資料收集行為及與外國對手關係的國家安全疑慮。」

禁令生效隔天，美國候任總統川普就要就職，川普會如何處理這項禁令，成為各方關注焦點。

在禁令生效前，拜登政府曾表示將由20日就職的川普執行禁令。儘管如此，TikTok仍表示可能會在禁令生效時「關閉」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一位拜登政府官員表示：「我們對此的立場很清楚，TikTok應該繼續在美國所有之下運作。鑒於禁令生效時間是就職典禮前一天的周末假期，這將由下1屆政府來執行。」

國會中有些人現在表示TikTok可能需要更多的時間來尋找買家，因此川普可能會尋求支持，試圖推遲禁令實施。

華盛頓郵報日前報導，川普正考慮1項行政命令，暫緩執行TikTok禁令60至90天。川普還考慮多個方法拯救TikTok，包括非常規的交易和法律手段，但法律專家質疑川普以行政手段推翻獲國會通過的法律是否可行。

這項在去年4月通過的法律規定，如果TikTok母公司字節跳動無法出脫TikTok的美國業務，TikTok將被禁止上架Apple和Google的應用程式商店。

已經下載TikTok的用戶理論上仍可以使用，但法律也從19日開始禁止美國企業為TikTok的發行、維護與更新提供服務。川普交接團隊未立即回應置評要求。