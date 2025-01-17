這家美國國防承包商將打造超級兵工廠 生產軍用無人機

美國俄亥俄州官員16日表示，國防承包商Anduril正準備在該州中部建造大型的先進製造設施，預計會帶來4,000個工作崗位，對該州興起的高科技產業來說，無異於如虎添翼。

Anduril計劃一旦獲得該州政府與匹克威郡（Pickaway County）的許可，便開始建造「兵工廠1號」。這座占地46萬4,515平方公尺的設施將坐落於俄州首府哥倫布市（Columbus）東南約26公里的匹克威郡，靠近瑞肯拜克國際機場的500英畝（202公頃）之地。

Anduril策略長布羅斯（Christian Brose）表示，計劃該廠從2026年7月開始生產軍用無人機，以及自動航空載具。

共和黨籍的俄亥俄州州長戴文（Mike DeWine）表示，這是該州宣布過的最大就業創造與雇用計畫。

Anduril將這座在俄亥俄州的工廠，看作是為美國軍武「重建兵工廠」目標的一部分，以及「超大規模」製造先進軟體、產品科技的平台。

在接下來幾次的州政會議，Anduril將力求獲得該州發展廳的創造就業的稅務抵免，以及來自「全俄亥俄州未來基金」（AOFF）7,000萬美元的資金挹注。AOFF是戴文州府及州議會為了經濟發展所設的基金，以助郡級政府尋找場地。經濟發展廳（JobsOhio）也計劃將提供人才招聘服務與巨額補助，確切金額將在簽約時公布。