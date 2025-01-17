快訊

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

這家美國國防承包商將打造超級兵工廠 生產軍用無人機

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
美國國防承包商Anduril將建造「兵工廠1號」。路透
美國國防承包商Anduril將建造「兵工廠1號」。路透

美國俄亥俄州官員16日表示，國防承包商Anduril正準備在該州中部建造大型的先進製造設施，預計會帶來4,000個工作崗位，對該州興起的高科技產業來說，無異於如虎添翼。

Anduril計劃一旦獲得該州政府與匹克威郡（Pickaway County）的許可，便開始建造「兵工廠1號」。這座占地46萬4,515平方公尺的設施將坐落於俄州首府哥倫布市（Columbus）東南約26公里的匹克威郡，靠近瑞肯拜克國際機場的500英畝（202公頃）之地。

Anduril策略長布羅斯（Christian Brose）表示，計劃該廠從2026年7月開始生產軍用無人機，以及自動航空載具

共和黨籍的俄亥俄州州長戴文（Mike DeWine）表示，這是該州宣布過的最大就業創造與雇用計畫。

Anduril將這座在俄亥俄州的工廠，看作是為美國軍武「重建兵工廠」目標的一部分，以及「超大規模」製造先進軟體、產品科技的平台。

在接下來幾次的州政會議，Anduril將力求獲得該州發展廳的創造就業的稅務抵免，以及來自「全俄亥俄州未來基金」（AOFF）7,000萬美元的資金挹注。AOFF是戴文州府及州議會為了經濟發展所設的基金，以助郡級政府尋找場地。經濟發展廳（JobsOhio）也計劃將提供人才招聘服務與巨額補助，確切金額將在簽約時公布。

經濟發展 美國 載具

延伸閱讀

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

TikTok禁令將生效 美官員曝拜登不會執行：命運交由川普定奪

聊了什麼？美國總統就職前3天 習近平與川普通電話

訪台會見賴總統 潘斯：美國人民關注中國在台海的挑釁

相關新聞

TikTok「不賣就禁」法律 美最高法院裁定合憲

美國最高法院17日判決，中國大陸字節跳動旗下海外版抖音TikTok在美國「不賣就禁」的法令可於19日生效，駁回了TikT...

TikTok禁令將生效 美官員曝拜登不會執行：命運交由川普定奪

美國對短影音平台TikTok的「不賣就禁」法，將於現任總統拜登1月20日卸任前夕生效，然而一名美國官員今天透露，拜登不會...

美國充電樁愈來愈常被破壞 充電站業者想出這幾招

電動車充電站業者ChargePoint執行長威爾莫說，由於充電樁遭破壞的情況非常普遍，且日益猖獗，將為旗下的充電站部署抗...

美國眾院情報委員會主席換人 議長強生命克勞福出任

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）日前宣稱眾院情報委員會需要一個新的開始，他今天就任命共和黨籍眾議員克勞...

美國卡車貨運歷時3年不景氣 美銀：2025年景氣將邁向復甦

美銀（BofA）的指標顯示，歷時三年的美國卡車貨運景氣衰退或許告終，2025年美國運輸業景氣將邁向復甦。

拜登臨別下重手 圍堵晶片「白手套」、25中企進黑名單

即將卸任的美國拜登政府再對中國下重手。美國商務部工業及安全局15日公布新規，業者在出口特定先進晶片前須先取得許可，還增列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。