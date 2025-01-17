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TikTok禁令將生效 美官員曝拜登不會執行：命運交由川普定奪
美國對短影音平台TikTok的「不賣就禁」法，將於現任總統拜登1月20日卸任前夕生效，然而一名美國官員今天透露，拜登不會執行禁令，TikTok的命運將交由總統當選人川普定奪。
美聯社報導，美國國會去年通過並由拜登（JoeBiden）簽署成法的「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），要求TikTok的中國大陸母公司字節跳動（ByteDance）必須在1月19日前脫手TikTok，也就是川普（Donald Trump）就職總統前一日，否則TikTok將在美國被禁。
前述美國官員表示，即將卸任的拜登政府將把PAFACA的執法交給川普，包含可能對TikTok實施禁令部分。
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