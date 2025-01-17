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美國充電樁愈來愈常被破壞 充電站業者想出這幾招

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
ChargePoint為旗下充電樁部署抗剪切的電纜。美聯社
ChargePoint為旗下充電樁部署抗剪切的電纜。美聯社

電動車充電站業者ChargePoint執行長威爾莫說，由於充電樁遭破壞的情況非常普遍，且日益猖獗，將為旗下的充電站部署抗剪切電纜。

威爾莫接受彭博資訊訪問時表示，該公司旗下已有數百座充電樁被破壞，「我想若以整體產業來看，總數肯定成千上萬」。

多數的破壞行為，由企圖轉售電纜內銅金屬的竊賊所為。但威爾莫表示，每座充電站的纜線所能換取的金錢，其實並不多，「我想很多竊賊其實不太聰明，因為贓物價值並不高」。

硬體或軟體故障，或遭到破壞，會導致公用充電站無法使用；這項問題所引發的怨氣，已持續拖累電動車銷售。

經營全美最大充電網絡的ChargePoint也在16日宣布，針對旗下充電座推出新系統，將在裝置受擾時，利用既有的喇叭、螢幕、與燈具發出警報聲響。

充電站 美國 電動車

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