美國卡車貨運歷時3年不景氣 美銀：2025年景氣將邁向復甦

美銀（BofA）的指標顯示，歷時三年的美國卡車貨運景氣衰退或許告終，2025年美國運輸業景氣將邁向復甦。

美銀研究分析師惠克斯特在報告中寫道：「本公司專屬的美銀卡車需求指標目前讀數為59.8，是三年來（從2022年4月算起）最高水準，只比代表成長的60水準低一點。」

此外，這個需求指數比前三次卡車貨運衰退期（2012年、2015年和2019年）平均值54.2來得高，而且過去38次調查有32次超越50，也讓惠克斯特感到振奮。

乾貨貨櫃卡車即期費率回升，也顯示卡車貨運市場景氣復甦。傳統上，這種費率是運輸業供需情況的領先指標。

美銀報告指出，運能合理化、庫存正常化、趕在川普2.0關稅實施前輸運貨物，以及美國東岸港口罷工、寒冬天氣、加州大火、中國大陸農曆新年前的旺季等因素，都導致景氣好轉。