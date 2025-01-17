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拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

中央社／ 華盛頓16日專電

美國總統拜登即將卸任，他今天在國防部演說提到，自己每天都帶著美軍在阿富汗戰爭的傷亡記錄，紀念他們的犧牲。他感謝為自由而戰、為盟友而戰的軍人，並說，「如果我們不領導世界、誰能領導？」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）今天在華府附近的邁爾-亨德森聯合軍事基地（Joint Base Myer-Henderson）舉辦向拜登（Joe Biden）告別致敬的典禮。

奧斯汀並頒給拜登國防部傑出公共服務獎章。82歲的拜登將在20日卸任總統。

拜登發表告別演說時，從西裝口袋拿出他每天的行程表，指上面記載美軍在長達20年的阿富汗戰爭中，有2465人死亡、2萬769人受傷的數字。

拜登說，在阿富汗戰爭中及自阿富汗撤軍時失去同袍的痛楚至今依然真實，「對我來說也是如此。我每天仍背負著那份痛楚。」

美國2001年發生911事件後，與盟軍對庇護蓋達組織（al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的阿富汗發動戰爭，推翻塔利班（Taliban）政權。美國擊斃賓拉登後，即規劃逐步撤軍，拜登上任不久後完成撤軍，結束長達20年的戰爭。

美國撤軍之際，阿富汗情勢卻迅速惡化，阿富汗政府垮台、塔利班迅速攻陷喀布爾，重掌阿富汗。成千上萬阿富汗人民試圖逃離，13名美軍在自殺炸彈攻擊中喪生。拜登決定撤軍的時間點及處理撤軍的方式，成為任內最被批評的爭議之一。

拜登今天說，他相信歷史會顯示，這是正確的決定。

他也感謝國軍協助烏克蘭訓練士兵，讓烏克蘭繼續對俄羅斯奮戰，美國始終站在自由的一方、與盟友並肩作戰，不會向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）低頭。

他並說，美國強化在太平洋地區的部署、與盟友結盟，建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、美日韓及美日菲的夥伴關係，成功制衡中國。

拜登說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）初步同意停火、協商永久停戰，主要是美國成功削弱哈瑪斯的戰力、並幫以色列抵禦伊朗的攻擊。

「試想，如果我們沒有這麼做。如果我們不領導世界，還有誰能領導世界？」

奧斯汀說，拜登團結自由世界協助烏克蘭，讓美國在與中國的戰略競爭中處於有利地位，北大西洋公約組織（NATO）也在拜登任內新增瑞典、芬蘭兩成員國。

布朗則肯定拜登任內重視軍事投資計畫，改善造船領域的能力、擴充海軍艦隊並推動其現代化、提升戰機和轟炸機的數量與殺傷力，同時擴展太空領域的能力。他推動的跨黨派立法，為軍隊奠定應對未來威脅的基礎。

拜登 美國 阿富汗

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