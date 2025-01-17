美國前副總統彭斯指中美非敵人
據報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）昨天在香港一項閉門論壇上說，中國和美國是經濟競爭對手，但並非敵人，相信如果有一方讓步，另一方也會有所回應。
明報今天在其網頁報導，彭斯日前訪港並出席一項投資銀行閉門論壇，他在論壇演說時，作了以上表示。
據報導，彭斯的演說主要圍繞美國新一屆政府及中美關係，包括候任總統川普（Donald Trump）以關稅作為促進談判的手段，並指川普會更倚賴個人關係的外交手段，處理與中方的互動。
彭斯也提及，希望中美可看到雙方人民好的一面；他也稱讚「香港的活力及增長」。
報導表示，彭斯這次亞洲之行包括新加坡、香港，據報他已轉往台灣繼續行程。
早前港媒報導，彭斯本月中將會來港，並以個人身分參加瑞銀財富論壇及致開幕辭，論壇閉門進行，不開放媒體採訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言