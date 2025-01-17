美國前副總統彭斯指中美非敵人

據報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）昨天在香港一項閉門論壇上說，中國和美國是經濟競爭對手，但並非敵人，相信如果有一方讓步，另一方也會有所回應。

明報今天在其網頁報導，彭斯日前訪港並出席一項投資銀行閉門論壇，他在論壇演說時，作了以上表示。

據報導，彭斯的演說主要圍繞美國新一屆政府及中美關係，包括候任總統川普（Donald Trump）以關稅作為促進談判的手段，並指川普會更倚賴個人關係的外交手段，處理與中方的互動。

彭斯也提及，希望中美可看到雙方人民好的一面；他也稱讚「香港的活力及增長」。

報導表示，彭斯這次亞洲之行包括新加坡、香港，據報他已轉往台灣繼續行程。

早前港媒報導，彭斯本月中將會來港，並以個人身分參加瑞銀財富論壇及致開幕辭，論壇閉門進行，不開放媒體採訪。